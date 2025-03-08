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影／5人林森北路酒店狂飲威士忌 友留他睡包廂…3小時後猝死送醫亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

許姓男子昨天跟朋友至北市中山區林森北路某酒店喝酒，疑不勝酒力癱倒包廂內沙發，友人以為他在睡覺，狂歡後相繼離去徒留許男一人，待到了凌晨6點多，服務人員清理包廂時欲喚醒，才驚覺他沒有生命跡象緊急報警，送醫一度恢復呼吸心跳，最終仍不治。

警方調查，許男（36歲）跟朋友常常相約酒店飲酒，7日凌晨0點6分跟朋友共5人一同進入酒店包廂，開了5支威士忌喝掉了4支半，期間許男因此倒臥沙發。

朋友以為許男睡著，不太放在心上，包廂內狂歡後7日凌晨3點53分相繼離場，徒留許男一人在包廂內休息，待到了7日凌晨6點多，酒店服務人員要清理包廂時發現裡面還有一人，正要喚醒，驚覺他無呼吸心跳報警。

救護人員到場立刻搶救，並送馬偕醫院，經急救許男一度恢復恢復呼吸心跳，轉馬偕加護病房觀察，孰料狀況急轉直下，7日下午4點38分宣告不治。

警方初步勘驗，死者沒有明顯外傷，事後調閱包廂監視器畫面釐清，並通知跟死者一起喝酒的友人到派出所製作筆錄，死者朋友聽聞死訊不敢置信，強調「以前許男都是這樣喝，喝一喝就會睡著」、「睡著都會讓他在包廂內休息，我們才會先離開」。

警方初步查證排除外力因素，同步通知死者家屬，家屬指出死者沒有心血管疾病，完全沒頭緒為何因此死掉，難過不已；警方已報請檢察官相驗釐清確切死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)

酒店 馬偕醫院

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