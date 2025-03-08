女學生照片「網站地圖」全都露 新北刑大已掌握盜照犯嫌身分

新北市議員黃淑君近日接到女學生陳情，表示自己的照片竟被網站「制服地圖」盜用，不知該怎麼辦，黃淑君像新北刑警大隊檢舉，刑大今表示，已掌握涉案犯嫌身分，將調查有無涉及不法後報請檢察官指揮、依法偵辦。

社交平台上昨出現不少女學生表示照片被網站「制服地圖」盜用，表示「這真的太誇張了⋯未經同意就把我之前讀高中的照片全部上傳，甚至還有我和好朋友們的照片 幾乎快十張，制服地圖這樣真的讓人感受很差」、「請問制服地圖是找不到照片可以用了嗎，為何我甚至不知道我的照片就這樣被貼在上面，這世界瘋了吧」。

新北市議員黃淑君表示，近日接獲女學生反映個人照片被「制服地圖」盜用後，隨即在社交平台發文表示若是新北市的受害者可主動聯繫，已先告知新北市警察局及新北市教育局校安中心此情形，並要求主動徹查。

新北市警局刑警大隊表示，有關新北市議員黃淑君接獲民眾陳情，於網站「制服地圖」及通訊軟體「Threads」及臉書粉絲專頁「uniform map」上觀覽多名女學生制服照，認有違法之虞，於今凌晨0時20分許至刑大告發。

刑大已掌握涉案犯嫌身分，將調查有無涉及不法後報請檢察官指揮、依法偵辦。呼籲本案若有未經同意遭拍攝上傳影像或供不特定人觀覽的被害人，可主動與警方聯繫，警方將有據必查積極偵辦。