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影／女子左營高鐵站持大字報喊「迫害」 遭警管束2小時

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名蔡姓女子昨天下午手持大字報，在高鐵左營站高喊「遭政府迫害」，要往來旅客分享內容，警方上前制止，她情緒波動，大呼「我被打壓了」、「警察要來抓我了」，遭警方強制管束她，約2小時後才自行離去。

鐵路警察局高雄分局表示，昨天下午3時30分許，接獲高鐵公司人員通報，指有1名女子在高鐵左營站候車大廳散發廣告、高喊政治口號，警方才派員前往了解，見蔡姓女子（52歲）拿大字報，直呼「遭政府迫害」。蔡女在大字報上寫著「汙點證人別怕，讓人民保護你」，並要員警幫忙分享出去。

員警勸告蔡女，表示「站區不能分享這個，有關政治的，我們都沒有辦法」要她要做這樣的訴求應先申請。但蔡女立即大呼「我被打壓了」。

員警因口頭勸導無效，依規定開立違法鐵路法勸導單，但蔡女情緒突然顯得激動，大喊「警察要來抓我了」。警方表示，為保持候車大廳旅客的動線和她所帶的幼童安全，依警察職權行使法，帶蔡女到左營分駐所保護管束。

警方說，蔡女一直反覆說被迫害，並沒提內容，在分駐所休息到晚間6時便主動離所。警方表示，依鐵路法第71條第一項第五款，未經許可在車廂或站區內向旅客或公眾募捐、銷售物品或散發廣告物品，不聽勸阻，可處1500元至7500元罰鍰。

女子在高鐵左營站持大字報，遇警方勸導不聽，遭保護管束2小時。記者林保光／翻攝
女子在高鐵左營站持大字報，遇警方勸導不聽，遭保護管束2小時。記者林保光／翻攝
女子在高鐵左營站持大字報，大喊「政府迫害」。記者林保光／翻攝
女子在高鐵左營站持大字報，大喊「政府迫害」。記者林保光／翻攝
女子在高鐵左營站持大字報，遇警方勸導不聽，遭保護管束2小時。記者林保光／翻攝
女子在高鐵左營站持大字報，遇警方勸導不聽，遭保護管束2小時。記者林保光／翻攝

警察 高鐵

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