影／屏東里港國中放學過馬路 他開車硬從斑馬線穿越還闖紅燈
6日放學時間，屏東縣里港鄉里港國中前一群學生準備走斑馬線過馬路時，一輛轎車竟未禮讓，硬從排隊學生前穿越過，並疑似闖紅燈。里港警分局表示，將調閱附近監視器後開單告發，若未禮讓行人又闖紅燈，合計最高可開罰4萬1400元。
警方表示，據道路交通管理處罰條例第44條規定，汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷者，處7200元至3萬6000元罰鍰；另行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400以下罰鍰。兩者合計最高可開罰4萬1400元。
里港警分局呼籲，駕駛人行經路口時，如遇有行人行走於行人穿越道時，務必優先禮讓行人通行，並注意遵循路口慢、看、停，行人停、看、聽，以確保自己與他人生命財產安全，以免發生意外。
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