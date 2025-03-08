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國1北向員林段凌晨3車追撞 小貨車翻覆2人受傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道1號北向216公里員林路段今天凌晨疑因變換車道，造成3輛大小車追撞事故，其中一輛小貨車失控衝出護欄翻覆邊坡，貨物及車體零件散落一地，分別有2人受到輕傷，肇事原因由警方調查中。

國道公路警察第三大隊調查，今天凌晨0時19分許，由34歲莊姓男子駕駛轎車，行駛國道1號北向216公里路段內側車道時，變換到中線車道，撞擊由41歲余男子駕駛的小貨車，載有音響器材的小貨車失控衝出護欄翻覆邊坡，此時後方駛來，由32歲陳姓男子駕駛的大貨車，撞上小貨車散落車道的音響器材。

警方指出，此一車禍在1時46分排除，造成小貨車駕駛余男腰部受傷、50歲乘客呂男手、腳受傷，經消防局救護車送衛福部彰化醫院就醫，意識均清楚；3車駕駛人酒測值均為零。

國道1號北向216公里員林路段，今天凌晨發生3輛大小車追撞事故，其中一輛小貨車失控衝出護欄翻覆邊坡，分別有2人受到輕傷。圖／消防局提供
國道1號北向216公里員林路段，今天凌晨發生3輛大小車追撞事故，其中一輛小貨車失控衝出護欄翻覆邊坡，分別有2人受到輕傷。圖／消防局提供

國道 失控 車道

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