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影／無差別攻擊！高雄男繩索勒婦人脖頸 幸雜貨店老闆及時援救

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區1名男子今天上午拿繩索外出，遇見路過的附近住戶婦人，竟涉嫌以繩索勒婦人頸部，婦人嚇得大聲呼救，幸雜貨店老闆及時搶救，制伏男子，婦人才得以獲救。警方查出男子有身心障礙手冊，婦人也暫不提告訴，警方依違反社會秩序維護法查辦，並將男子強制送醫。

據了解，今天上午7時許，楊姓男子（28歲）在高雄市鳳山區華山街，見闕姓婦人（40歲）路過，突然以繩索勒住婦人的頸部，婦人大喊「放手、救命、放手、救命」，引起附近住戶注意，其中雜貨店老闆聞聲趕緊衝出，拉開婦人隨即警方據報，馬上到場制伏楊男。

目擊者指出，男子「無差別攻擊」，原本以為是搶或綁架，幸好雜貨店老闆見義勇為，上去一個拐子就撂倒男子，救了婦人。

員警通知楊父到場，獲悉楊男持有身心障礙手冊，在7、8年前也曾在家中砸東西，警方馬上請救護車將楊男強制就醫

闕姓婦人心有餘悸，得知楊男的突發病情的狀況後，暫不願提出告訴。警方將依社會秩序維護法「加暴行於人」，移送法辦。

男子（左）持繩索攻擊路過婦人，警方立即到場逮捕他強制送醫。圖／擷取自臉書鳳山小小事
男子（左）持繩索攻擊路過婦人，警方立即到場逮捕他強制送醫。圖／擷取自臉書鳳山小小事
男子（左）持繩索攻擊路過婦人。記者林保光／翻攝
男子（左）持繩索攻擊路過婦人。記者林保光／翻攝
男子（左）持繩索攻擊路過婦人，雜貨店老闆趕上制伏他。記者林保光／翻攝
男子（左）持繩索攻擊路過婦人，雜貨店老闆趕上制伏他。記者林保光／翻攝

強制就醫 高雄市

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