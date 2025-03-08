69歲父想看台電電廠遺址 失聯5天發現已喪命大甲溪畔

台中市和平分局谷關派出所員警3月5日在執勤巡邏時，路經台8線36.8公里（東關路一段）處，發現1輛機車鑰匙未拔停放路旁，立刻聯繫吳姓車主表示，機車平時由69歲的父親使用，後續未聯繫上父親，已報案緊急協尋求助；之後警消便在大甲溪床搜尋發現吳姓父親的遺體，報請台中地檢署檢察官相驗，至於詳細落水原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

警方通報吳姓車主後，據車主稱，69歲的父親家住豐原區，曾提到想去台電電廠遺址，警消及迅雷救援協會聯合搜尋，發現一頂疑似吳男配戴的黑色半罩安全帽，另也發現一雙疑似吳男穿著的深灰色鞋子；沿大甲溪岸進一步搜索，經目視大甲溪內漂浮衣物，發現距機車停放處下方約150公尺深的大甲溪床上有一具男屍，初步檢視調查，死者身分為69歲吳姓男子，生前曾由家屬報警協尋多日。