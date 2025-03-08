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影／中和16歲少年凌晨偷開車載友出遊 失控撞17車…家屬無力賠

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及所幸4人都未受傷。警方獲報依規定受理，少年無照駕駛也開單告發。

新北市警方本月6日凌晨4時許獲報，中和區景平路往新店方向發生車禍，員警獲報到場，發現車禍現場一片凌亂，竟是汽車失控撞破台64線快速道路下方停車場圍欄，還造成停車場內17輛機車受波及，甚至多輛機車受損嚴重。

據了解，開車肇事者為年僅16歲陳姓少年，於6日凌晨零時許，偷開走家中姊姊名下汽車，搭載3名同齡友人出遊，從基隆南下至新北市中和區烘爐地土地公廟拜拜看夜景，當天凌晨4時下山返程，行經中和景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，所幸4人未受傷。

警方調查，肇事的陳姓少年酒測值零，車內也無違禁品，交通分隊員警依規定繪製現場圖、攝影照片及調閱監視器畫面，還原事發經過，同時針對陳姓少年無照駕駛部分，依違反道交條例開單告發。

據了解，車損部分由肇事車主與受害機車車主協調，但17輛機車修理費用龐大，因少年根本無經濟能力，家屬不願也無力幫忙，讓無辜受害車主十分不悅，昨天在網路社群留言抱怨不已。

這起車禍發生後，警方也通知汽車車主到場，才知車主為肇事少年的姊姊，姊姊也是接到警方電話才知弟弟偷開她車外出還闖下大禍，不但十分傻眼，也表示無能力龐大車損，警方也只能通知少年家長要出面與受害機車車主協調處理善後賠償事宜。

16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝
16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝
16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝
16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝
16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝
16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝
16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝
16歲陳姓少年前天凌晨偷開家中汽車載3名少年一同出遊，行經新北市中和區景平路，疑天雨路滑，失控撞進台64線快速道路下方停車場，不僅撞毀圍欄，停車場內17輛機車也遭波及。記者王長鼎／翻攝

中和 車禍 駕照

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