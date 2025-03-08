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苗栗苑裡台61線、140縣道路口 機車騎士追撞大貨車身亡
42歲王姓男子前天下午騎機車在苗栗縣苑裡鎮台61線公路、140縣道路口，不明原因追撞前方停等紅燈的大貨車，騎士倒地受傷送醫，延至昨天不治，車禍發生原因和責任待調查釐清。
苗栗縣警局苑裡分駐所3月6日下午3點多接獲交通事故報，派員趕往現場處理，初步了解42歲王姓男子當時騎普通重機，沿台61線高架橋下道路，由南往北方向行駛，在縣道140線路口追撞前方停等紅燈的大貨車，47歲大貨車駕駛也姓王。騎機車的王姓男子追撞大貨車後傷勢嚴重，送醫急救，但昨天仍宣告不治，雙方駕駛都沒有酒駕。
大貨車王姓駕駛是台中大甲人，車禍身亡的王姓騎士是台南人，居住在桃園，當天從南部老家要北返桃園，不料途中發生憾事。
警方呼籲，民眾駕駛車輛應隨時注意車前狀況，保持良好精神及專注力，並養成遵守速限的良好習慣，以避免憾事發生。
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