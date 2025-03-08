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台中南屯影印店深夜大火 疑循環扇自燃…一家四口奪門逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區1間影印店今凌晨4點多傳出大火，警消到場時2樓已經全面燃燒，濃煙火舌不斷竄出，所幸屋內住戶第一時間都逃出，無人受傷受困，消防出動多個大隊、分隊灌救，火勢約在5點多撲滅，詳細起火原因釐清中。

警消今凌晨4點多獲報，南屯區黎民路1間影印店起火燃燒，當時屋內有1家四口居住，所幸一開始就聞到燒焦味趕緊逃出，沒多久2樓就陷入火海。

消防出動第一、第六大隊及轄區分隊，一共10輛救災車、35名消防員到場；第四分局南屯派出所也到場交管、維持秩序。

經查，當時屋內住戶發現2樓天花板的循環扇冒煙、傳出燒焦味，後來就伴隨火光，所幸一家四口在消防到場前就已經自行脫困，詳細起火原因待查。

南屯區黎民路影印店今凌晨大火，屋內一家四口緊急逃出。記者曾健祐／翻攝
南屯區黎民路影印店今凌晨大火，屋內一家四口緊急逃出。記者曾健祐／翻攝

住戶 消防員 火災

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