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影／台中23歲男無照酒駕開300萬阿法V6 闖紅燈撞死外送員肇逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中西屯今晨發生嚴重酒駕致死車禍，吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞飛陳姓外送員後逃逸，但前車牌整片掉在現場，經警方策動到案酒測值達每公升0.37毫克，詢後依酒駕致死、肇事逃逸等罪嫌將他送辦。

台中第六分局今凌晨3點多獲報，西屯區黎明路、凱旋路上有車禍，到場發現騎機車的陳姓外送員（22歲）遭撞倒臥在地，緊急送醫中港澄清醫院搶救不治，但肇事嫌疑人已經逃逸。

警方調閱監視器發現，當時1輛黑色自小客車沿黎民路三段，經凱旋路口時高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，現場殘骸四散，顯見撞擊力道之大。

警方除監視器，發現肇事人駕駛1輛Toyota Alphard V6，撞擊後前車牌直接掉落現場，警方很快速以車追人，發現駕駛人是吳姓男子（23歲）沒有駕照，當時是開朋友的車要回家，卻酒駕還高速闖紅燈闖禍，經警方策動下他清晨5點自行赴派出所。

警方查，吳男昨和朋友借車到KTV喝酒歡唱，半夜結束後仍冒險酒駕上路，回家途中明知撞到人，包括擋風玻璃都嚴重凹陷、碎成蜘蛛網狀，吳卻沒有停車協助救援，反而加速逃離躲回家。

據了解，吳男從事洗車業，本身沒有駕照，警方對他施以呼氣酒測值達每公升0.37毫克，顯然已經超標；警方除報請檢方相驗死者遺體，另詢後依酒駕死、肇事逃逸等罪嫌，將吳男移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃，此為案發現場。記者曾健祐／翻攝
台中吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃，此為案發現場。記者曾健祐／翻攝
吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃。記者曾健祐／翻攝
吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃。記者曾健祐／翻攝
陳姓外送員機車被撞倒支離破碎。記者曾健祐／翻攝
陳姓外送員機車被撞倒支離破碎。記者曾健祐／翻攝
台中吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃，此為案發現場。記者曾健祐／翻攝
台中吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃，此為案發現場。記者曾健祐／翻攝

台中市 外送員 酒駕

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