金門警與金融機構合力阻詐 防假投資誘民眾匯款

金門近期連2天有詐團假借投資誘騙民眾匯款案件，金門縣警局金城分局與銀行行員合力攔阻避免民眾受騙；分局長陳盈元說，勿輕信網路上高報酬投資機會，涉虛擬貨幣更應提高警覺。

金門縣警察局金城分局透過新聞稿表示，3日下午黃姓男子到元大銀行金門分行欲臨櫃匯款新台幣10萬元，表示是借錢給朋友，但行員起疑通知警方，金城派出所員警到場了解，發現是有人冒用「元大商銀證券」LINE使用者，與黃男加為好友後提供假投資APP軟體給黃男操作股票當沖。

黃男因操作平台有獲利，被慫恿到銀行臨櫃匯款可創造更高獲利，因此黃男到元大匯款；員警分析此類假投資詐騙手法後，黃男才知悉遭遇騙局。

金城分局也表示，4日下午陳姓女子到永豐銀行金門分行辦理約定轉帳功能，同時臨櫃匯款10萬元，行員詢問辦理原因，陳女表示是為了讓款項可直接匯至虛擬貨幣入金帳戶，行員認為有異狀通報警方。

員警了解後，發現是詐騙集團利用「假跨境電商」作誘餌，吸引陳女在詐騙平台上開設店家，聲稱可輕鬆賺取佣金，但要求陳女透過虛擬貨幣交易所購買虛擬資產，再轉入指定的「錢包地址」，最後款項如果匯出，就會無法追回。

陳盈元表示，將持續加強與金融機構合作，提升防詐意識，呼籲民眾切勿輕信網路上高報酬投資機會，尤其是涉及虛擬貨幣轉帳，更應提高警覺，如遇可疑情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求助，以免落入詐騙陷阱。