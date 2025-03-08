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影／7條通女通緝犯拒捕狂噴辣椒水 金山警忍劇痛逮捕影片曝

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

于姓女子背詐欺、毒品、竊盜等7條通緝，日前在新北市金山一家超商前被警盤查，她謊報假身分被警識破，狂噴辣椒水攻擊警員潘軒碩並拔腿要逃跑，潘員強忍疼痛英勇壓制，並呼叫支援警力到場將她緝捕歸案。逮捕影片曝光，可見到當時潘員眼睛劇痛表情，仍英勇制伏女通緝犯。

金山警分局調查，金山所警員潘軒碩4日下午，在金山區中山路一家便利商店前，發現一名女子使用完公共電話，發覺形跡可疑上前盤查。只見女子語帶不耐煩，不配合盤查，且不斷走往一棟公寓大樓，潘員隨其進入電梯並詢問身分，該女十分不耐煩，潘懷疑她謊報身分。

潘軒碩隨即拍攝她臉部照片供分局偵查隊支援人臉辨識，查出她她姓于（36歲）竟有詐欺、毒品、竊盜等7項通緝，分別遭台北、新北、桃園等地檢署等通緝，立即拿出手銬要逮捕女通緝犯。

過程中于女強烈抵抗，甚至拿出隨身攜帶的辣椒水攻擊潘員，試圖逃跑，並大喊「救命啊、警察打人」，潘員不畏眼睛刺痛及呼吸困難，一邊上前飛撲壓制女子，並在無線電喊「她噴我辣椒水，眼睛很痛」通報值班台支援警力，潘待支援警力到場完成上銬後，才至附近店家用水清洗雙眼。

警方訊後將于女依妨害公務罪嫌移送基隆地檢署、解送各地檢署歸案。金山警分局表示，勇警潘軒碩忍痛壓制逮捕，敬業精神與毅力令人欽佩，值得嘉許。

潘軒碩說，他當時被辣椒水噴到眼睛，劇烈刺痛，讓視線模糊且難以呼吸，但他一心只想著「絕對不能讓通緝犯逃跑」，因而奮力壓制直到支援到場，成功壓制逮捕。

金山警潘軒碩被噴辣椒水，表情痛苦，強忍疼痛壓制女通緝犯。記者游明煌／翻攝
金山警潘軒碩被噴辣椒水，表情痛苦，強忍疼痛壓制女通緝犯。記者游明煌／翻攝

辣椒水 通緝

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