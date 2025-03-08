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高雄民宅暗夜遭撞門、砸雞蛋 疑債務糾紛1人落網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區1住戶今天凌晨遭轎車撞毀鐵門、丟雞蛋，警方據報到場，滋事者已經逃逸。警方查出疑債務糾紛引起事故，5小時後逮捕車主，但涉案人疑另有其人，全案依恐嚇等罪嫌查辦中。

今天凌晨零時30分，高雄市警小港分局桂陽派出所接獲報案，指小港區德仁路1戶民宅，遭轎車撞毀1樓鐵拉門，警方馬上趕去事故現場發現無人傷亡，向姓住戶家的鐵門損毀，但是滋事者已經開車逃逸。

警方了解，住戶向姓女子（31歲）疑因去年10月與他人有1筆16萬元的債務問題，對方曾經撂話，警方懷疑是債務問題滋事，擴大調閱周邊監錄系統查出轎車車牌，今天凌晨5時許，查緝車主陳姓男子（26歲）到案。

不過，陳男否認涉案，稱他借轎車給朋友，朋友還車後就離去。警方因他提供犯罪工具，併列嫌疑人，並繼續追緝滋事男子，全案依毀損、恐嚇及公共危險罪嫌偵辦。

高雄市小港區民宅遭撞毀鐵拉門並砸雞蛋，警方到場了解後逮捕1名涉案人。記者林保光／翻攝
高雄市小港區民宅遭撞毀鐵拉門並砸雞蛋，警方到場了解後逮捕1名涉案人。記者林保光／翻攝
高雄市小港區民宅遭撞毀鐵拉門並砸雞蛋，警方到場了解事發原因。記者林保光／翻攝
高雄市小港區民宅遭撞毀鐵拉門並砸雞蛋，警方到場了解事發原因。記者林保光／翻攝

住戶 債務

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