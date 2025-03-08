影／比特犬離奇從車窗衝出撲咬機車騎士 飼主將面臨這些罰鍰

台北市文山區發生比特犬跳出汽車後座車窗，攻擊停等紅燈騎士，造成騎士大腿撕裂傷。動保處表示，會先要求飼主到場陳述意見，目前研判可依2條法律開罰，分別可處2千以上、1萬元以下罰鍰，以及3萬元到15萬元。

慘被咬出一處嚴重撕裂傷，所幸送醫後無生命危險，警方獲報後前往處理，目前騎士尚未提告，警方也已通知北市動保處進行調查，由於目前比特犬屬禁養犬隻，不過這名飼主已於修法後登記列管，因此不會受罰，但犬隻傷人部分，將待飼主

從影片中可見，汽車後座位置突然拉下車窗，跳出一隻比特犬往一旁的機車騎士攻擊、緊咬不放，飼主趕緊下車拉住愛犬。飼主表示，當時後座的比特犬疑狗掌誤觸車窗所致。

台北市動保處表示，目前會搜集該個案相關事證，再要求飼主到場陳述意見，依照動保法規範，運載犬貓需要使用杯繩或籠子等有效防護措施，個案未牽繩，北市動物保護自治條例處2千以上、1萬元以下罰鍰。

動保處指出，農業部公告禁止飼養比特犬，個案為公告前飼養。比特犬被農業部公告具有攻擊性，依照動保法公告，在公共場所要有成年人陪同並且適當防護，違反將開罰3萬元到15萬元。

動保處說，因此個案原先在車內，跳出車外後就屬於公共場所，也會涉及動保法開罰。