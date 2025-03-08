宜蘭地院頭一遭…Line主管群傳詐騙災情 猖狂詐團害解散

詐騙手法不斷，宜蘭地方法院的Line主管群組傳災情，有人點連結幫小孩比賽按讚，結果帳號被盜，群組成員慘被退群。記者林佳彣／攝影

詐騙手法不斷，律師林智群日前才示警防詐，點連結幫小孩比賽按讚，Line帳號就被偷走，結果宜蘭地方法院主管群組就傳災情，因成員帳號遭盜而解散，有人批詐騙集團太猖狂，也慶幸警覺性高沒被騙，被盜苦主憂未來電的親友可能顧及交情就轉2萬元出去。

該群組包含庭長、審判長、主任、科長、警長、股長、公證人、書記官長等34人，3月6日晚間6點22分卻陸續被踢出群組，有人回憶當時「找不到主管群組，才發現怎麼被退光了。」

有主管聊及當晚9點21分收到「假同仁」訊息，詢問有在忙嗎？他趕緊告知「主管群組出事了」，也附上自己被退群的截圖照，對方僅說「先用打字的可嗎，我在外面處理事情，不方便通話」，接著又傳來「現在方便借我2萬嗎？繳一筆費用，錢我3/9還你。」

該主管直言，自己警覺性高，一看到「借錢」，當下就封鎖對方，他也分析同事間平常都會交流，大概知道彼此工作和生活狀況，直覺對方怎麼可能借錢，就知道這是詐騙。

另一名主管大罵「他膽子很大欸」，晚上9點多傳訊息來，以為是同事有事要跟他講，還好心提醒主管群組被盜，結果對方不死心，不到半小時再傳訊息問他睡了嗎。該主管笑說，那時還在考慮要不要回他「上次跟我借的錢還沒還我欸！」

宜蘭地院成立Line主管群組以來，第一次遇到此狀況，事發隔天上班日在辦公室引起熱議，甚至還接到南投地院來電，要找當事人求證。

有人直呼「詐騙集團很猖狂，連法院的主管群組都被滲透進去」，不少人慶幸警覺性高，甚至從長年處理詐騙案的經驗來看，「就算被騙，因為面子問題，也沒人敢承認」，也有認為對方借錢金額不大不小，亂槍打鳥，比較容易騙得手。

此次受害苦主說，當晚電話接不停，親朋好友一直致電問狀況，「會打來的人，通常不會中招，比較擔心不打來的人，顧念交情就轉2萬元。」後來才知道詐騙源頭，是因關係不錯的友人傳來為孩子繪畫比賽衝票數的網址，加上下班時間比較鬆懈，不疑有他，一點擊就被盜帳號。

苦主大嘆「群組同事一一被退群，確實會影響公務」，為此還去報案、創新帳號，但舊帳以e-mail申請，可同時擁有2個帳號，目前待Line總部停用舊帳權限，才不會再有其他人受害。