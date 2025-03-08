老婦被網路假愛騙昏頭抵押2房被詐4000萬 6嫌起訴求重刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

徐姓七旬婦人在網路上認識一名男網友，對方不斷以不同話術、投資獲利的藉口，讓她一步步陷入愛情及投資陷阱，除了積蓄被騙光，連兩棟在新北市的房子也拿去抵押投資虛擬貨幣，共損失4000餘萬元。基隆地檢署偵結，將在押的張姓男子等6人詐團成員依共同詐欺罪嫌起訴，建請法官從重量刑。

檢調追查，徐姓七旬婦去年5月間在LINE認識一名男網友，一開始從密集關心、噓寒問暖到情話綿綿，一步一步讓徐婦踏入陷阱，兩人關係從友人變成情人後，對方又以投資虛擬貨幣為引誘，以穩賺不賠、獲利豐厚讓徐婦失去戒心。

檢警說，徐婦原有數百萬元的積蓄，但不斷被以各種理由投資，過程中也有獲利，才會深信不疑。因對方有請很多人假冒專業人士詐團成員，向徐婦解說如何投資虛擬貨幣的泰達幣等。徐婦愈陷愈深，後來還拿新北市她名下的兩間房子去扺押的錢投入。

檢警說，徐婦把抵押房子貸得的4000餘萬元，陸續全部投資虛擬貨幣，但後來無法還本，只好向兒子再借錢，想拿回投資的錢，兒子直到母親向其開口才知她已投入這麼多錢，連房子都被抵押，大吃一驚，馬上向警方報案追查，想替母親拿回被騙的錢。徐婦受騙後，認為自己是被對方溫柔的話術所騙，才沒有警覺。

徐婦半年多就被騙走4000多萬，還有另兩位被害人也都被該集團以同樣手法詐騙，損失100到200多萬。基隆地檢署去年底指揮警調單位查獲張男等6人到案，包括假幣商、車手及詐團成員等人，均被收押，查出被害人多名。

基隆市警局表示，經統計詐騙類型以假投資比率占最高，都是被對方的高獲利甜言蜜語的話術所騙。虛擬貨幣詐騙是指用虛擬貨幣的欺詐手法，利用被害人一知半解的情況，誘騙投資虛擬貨幣或假虛擬貨幣，就是引誘匯款詐騙，因此不要輕信高獲利這種假象，才會愈陷愈深，投資要找專業、合法的單位，並和家人商量。

老婦被網路假愛騙昏頭抵押2房被詐4000萬，6嫌起訴求重刑。記者游明煌／攝影
老婦被網路假愛騙昏頭抵押2房被詐4000萬，6嫌起訴求重刑。記者游明煌／攝影

虛擬貨幣 詐騙

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