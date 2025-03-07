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39.8公斤大麻藏貨物進口 報關行理貨員A走2.9公斤

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

運毒集團吸收在台黃姓越籍移工，協助收取夾藏39.8公斤大麻的3件進口貨物，彭姓理貨員得知擅自拆開拿走2.9公斤欲變賣，檢調據報南下逮領貨的黃男，秤重發現短少，循線再逮彭男，桃檢偵結，分別依運輸二級毒品、業務侵占及毒品等罪起訴。

起訴指出，在中部工作的移工黃文鐵經由越南同鄉加入運毒集團，雙方約定由黃負責處理大麻貨物來台後的收受、運送事宜，每箱大麻貨物能讓他獲1000萬元越南盾、折合新台幣1萬2850元的報酬。

2024年11月18日凌晨，運毒集團夾藏105包重達39.8公斤大麻的3件進口貨物抵台，由不知情某航空承攬公司報關，彭姓夜班理貨員清晨陪同海關人員在倉儲公司開箱查驗其中1箱，隨即放行出倉。

彭男將這箱送回公司倉庫時，將貨物內可能有大麻告知王姓主管，清查發現有另2件未經查驗已出倉，於是去載回；為確認是否非法藏有毒品，彭、王擅自拆開檢查，果然發現內藏玄機，彭則趁主管不注意，拿走7包重約2.9公斤大麻打算販售。

桃園市調處調查官接獲檢舉，18日當晚6點前往倉庫開箱驗貨，拆開發現共98包淨重37公斤大麻，調查官為追查收貨者，仍請貨運公司派送，當貨品送至中部公司倉庫後，通知收件人領貨；黃姓移工於11月21日到場領取3件其中的4箱，當黃確認並簽收後，當場遭桃園市調處調查官逮捕，搜索查扣黃與集團聯絡的手機。

調查官追查這批進口貨物時，發現報關的重量與查扣實際重量輕了快3公斤，察覺有異，經調閱監視器發現彭男侵占多包大麻，去年12月9日持搜索票前往彭男住處扣得1包，經他坦承又自彭姊住處扣得6包，總重量為2866.89公克，加總後與報關重量符合。

檢察官偵辦後，認為黃姓移工觸犯運輸二級毒品、私運管制物品進口等罪，報關行彭姓理貨員觸犯業務侵占、意圖販賣而持有二級毒品等罪，由於2人均於偵查中自白犯罪，請法官依法減刑。

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運毒集團將夾藏39.8公斤大麻貨品進口來台，由在台黃姓移工收貨運送，出倉前卻遭彭姓理貨員A走2.9公斤，仍遭調查官查出，桃園地檢署偵結，將黃、彭依法起訴。記者陳恩惠／攝影
運毒集團將夾藏39.8公斤大麻貨品進口來台，由在台黃姓移工收貨運送，出倉前卻遭彭姓理貨員A走2.9公斤，仍遭調查官查出，桃園地檢署偵結，將黃、彭依法起訴。記者陳恩惠／攝影

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