影／疑天雨路滑BMW男彎道失控 返家途中萬里翻落大排亡

住新北市萬里的賴姓33歲男子，今天下午5時開一輛BMW自小客要返家，行經萬里中幅附近路段一處彎道時，失控衝落一旁大排水溝，四輪朝天，車身泡在水中，賴男被出送醫不治，旁邊的男性乘客輕傷，警方已報請檢方相驗釐清事故發生原因。

金山警分局調查，賴男（33歲）今天下午4時56分開一輛BMW自小客要返家，行經萬里區舊台二線磚場公車站牌附近一處彎道時，翻落邊坡大排水溝，整輛車四輪朝天，有一半身身被淹在水中受困。

消防人員趕至將賴男及范姓男乘客救出送醫，賴男OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），送基隆長庚醫院急救，6時57分宣告不治；范男受輕傷。

賴男的父親見趕到車禍現場，他說老家住萬里，兒子說今天要開車回家拿東西，本來約好要去台北吃飯，但沒有說他要載人回家，他焦急地詢問兒子的狀況。