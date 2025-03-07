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有沒有在看！中壢姊妹上學過馬路遭撞飛 闖禍駕駛下場曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

62歲王姓轎車男駕駛於延平路（往桃園方向）左轉元化路時，不慎撞上與綠燈行走於行人穿越道的11歲及8歲姊妹，致使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢交通中隊於前天上午7時許獲報，在延平路與元化路口有交通事故，立即派員到場，經了解王男駕駛左轉元化路時，不慎撞上與綠燈可通行行走於行人穿越道姊妹，2人被撞飛，下到立刻站起來跑走，使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具左、右轉彎時，務必減速慢行勿搶快，更要左右擺頭確認有無行人或來車，避免視線死角發生憾事，以維護其他用路人安全。警方依道路交通管理處罰條例第44條規定，「汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷者，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年對王男開罰。

62歲王姓轎車男駕駛於延平路（往桃園方向）左轉元化路時，不慎撞上與綠燈行走於行人穿越道的11歲及8歲姊妹，致使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。圖／翻攝自youtube WoW Chout
62歲王姓轎車男駕駛於延平路（往桃園方向）左轉元化路時，不慎撞上與綠燈行走於行人穿越道的11歲及8歲姊妹，致使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。圖／翻攝自youtube WoW Chout
62歲王姓轎車男駕駛於延平路（往桃園方向）左轉元化路時，不慎撞上與綠燈行走於行人穿越道的11歲及8歲姊妹，致使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。圖／翻攝自youtube WoW Chout
62歲王姓轎車男駕駛於延平路（往桃園方向）左轉元化路時，不慎撞上與綠燈行走於行人穿越道的11歲及8歲姊妹，致使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。圖／翻攝自youtube WoW Chout

交通事故 行人 酒測

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