有沒有在看！中壢姊妹上學過馬路遭撞飛 闖禍駕駛下場曝

62歲王姓轎車男駕駛於延平路（往桃園方向）左轉元化路時，不慎撞上與綠燈行走於行人穿越道的11歲及8歲姊妹，致使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢交通中隊於前天上午7時許獲報，在延平路與元化路口有交通事故，立即派員到場，經了解王男駕駛左轉元化路時，不慎撞上與綠燈可通行行走於行人穿越道姊妹，2人被撞飛，下到立刻站起來跑走，使2位兒童受有擦、挫傷，經測試王男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。