葉霸嗆聲傅崐萁遭架走 2名隨扈歸建遭檢方調查

民進黨立委李柏毅今天質疑，花蓮退休老師葉春蓮稱立委傅崐萁通匪，隨即遭傅的隨扈、國民黨花蓮縣黨部副主委及多名大漢架走，要求警政署徹查。花蓮縣警察局回應，經調閱本案相關影像，2位隨扈人員已違反相關執勤要點，即日起歸建，隨扈執勤行為是否涉及不法，已由花蓮地檢署偵辦中。

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦活動時，傅崐萁遭到師鐸獎教師葉春蓮嗆聲，有人將葉春蓮架離，引起輿論。花蓮地檢署偵辦，認定動手架人離開的花蓮縣黨部副主委余明火，涉嫌觸犯強制罪嫌疑重大，訊後諭知1萬元交保候傳。

民進黨立委李柏毅表示，當天葉老師遭多名大漢聯手架走、強行驅離，但隨扈職責本應是維護安全，質疑淪為私人打手，要求內政部、警政署立即啟動行政調查，徹查相關人員的失職與不法行為。

縣警局今回應，主辦單位未申請制服警力進入會場維持秩序，調閱本案相關影像資料顯示，縣長及立委隨扈人員有趨前張開雙手協助勸離，並由主辦單位工作人員引導葉女士離開。

警察局副局長高麗姬指出，2隨扈因違反「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」及「安全警衛派遣及執勤作業要點」，自即日起歸建；另2人執勤行為是否涉及不法，已由花蓮地檢署偵辦中。