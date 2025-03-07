南投酒駕事故不減反增 縣警局：酒駕死亡一年大減50%

台灣酒駕防制社會關懷協會針對「113年各縣市酒駕防制成效」評比，南投縣酒駕事故較前一年增加2.3%，死傷人數435人增加10人，酒駕事故不減反增。南投縣警局統計，113年酒駕死亡人數從前年10人降低到5人，酒駕取締件數1254件，也比前一年增加76件，遏止酒駕重大違規絕不鬆懈。

南投縣警局表示，為防制酒後駕車，警方統計分析酒駕肇事較為頻繁的時段、地點，列為稽查取締攔查重點，提升取締效率。不定時規畫執行酒駕路檢專案勤務，持續利用各項大型活動及治安座談會，加強酒駕防制宣導，多管齊下減少酒駕事故。

台灣酒駕防制社會關懷協會評比，南投縣酒駕事故件數較前一年增加2.3%，但酒駕造成的死亡A1事故，從112年10人降為5人，減少50%，酒駕取締也比前一年增加76件，可見防制酒駕成效顯著。

南投縣警局表示，防制酒駕絕不手軟鬆懈，除了加強取締勤務，也呼籲提供酒類的餐廳、KTV、酒店業者，發現消費者飲酒後要駕車，務必勸導代駕或協助代客叫車；消費者飲酒前，務必指定代駕、下載各式叫車APP，警民共同合作，維護安全交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康