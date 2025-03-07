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影／頭份保時捷男疑服藥後駕車 一路搖晃6輛汽機車遭殃

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

29歲陳姓男子今天上午9點多駕車行經頭份市區及中正二路等路段，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停靠的6輛汽機車後逃逸，警方接獲通報，在興華高中附近找到人車，男子酒測值為0，但警方懷疑他服用安眠藥物，採尿送驗，將依公共危險罪嫌函送法辦。

頭份警分局上午9點5分接獲報案，頭份市中正二路227號前有交通事故，警方到達現場後，肇事車輛已不見蹤影，巡邏車沿路尋找，在興華高中附近發現陳姓男子人車。

警方初步調查，陳姓男子上午駕車出發，在頭份市區就接連擦撞3輛車，但都未停留，行駛到新竹縣峨眉鄉時，車子在路邊自撞後爆胎，但仍未停留，一路搖搖晃晃將車駛往頭份斗煥坪地區，又連續擦撞3輛車，共計1輛機車、5輛汽車遭殃。

肇事者沒有酒駕，警方懷疑他服用藥物，依規定製作生理平衡表及採集尿液送驗，詢問後將依公共危險罪函送檢方偵辦。

頭份警分局呼籲，身體不適切勿勉強上路駕駛，發生事故時應留置現場，待警方到場處理，以免觸法或危及道路交通安全。

陳姓男子今天上午9點多駕車行經頭份市區及中正二路等路段，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停靠的6輛汽機車。記者胡蓬生／翻攝
陳姓男子今天上午9點多駕車行經頭份市區及中正二路等路段，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停靠的6輛汽機車。記者胡蓬生／翻攝
陳姓男子今天上午9點多駕車行經頭份市區及中正二路等路段，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停靠的6輛汽機車。記者胡蓬生／翻攝
陳姓男子今天上午9點多駕車行經頭份市區及中正二路等路段，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停靠的6輛汽機車。記者胡蓬生／翻攝
遭陳姓男子擦撞受損的車輛。記者胡蓬生／翻攝
遭陳姓男子擦撞受損的車輛。記者胡蓬生／翻攝
遭陳姓男子擦撞受損的車輛。記者胡蓬生／翻攝
遭陳姓男子擦撞受損的車輛。記者胡蓬生／翻攝

交通事故 新竹 頭份

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