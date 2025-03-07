高雄搭鐵皮屋董仔遭詐3600萬 車手日本玩8天機場被逮

高市一名專搭建鐵皮屋的黃姓業者及小型工廠的陳姓老闆，去年7月和9月間因誤入投資群組，分別遭詐3600萬餘元及300萬元，少年隊警方偵辦一起詐欺案，循線查出2名董仔受騙，全案逮捕7嫌，其中一男到日本福岡爽玩8天回國在高雄機場被逮。

高市一名擔任外送員的洪姓男子（40歲）因加入投資line群組，遭詐騙140萬元，見高市少年隊警方宣導防詐騙訊息，懷疑自己被詐團待宰肥羊，向少年隊諮詢，始知受騙，和警方聯手於2月18日在彰化拘提陳姓女車手（37歲）到案。

警方向上溯源，追查出專門搭建鐵皮屋的黃姓業者（57歲）在未經查證或詢問家人，竟貿然加入詐騙集團所設群組，群內成員推薦遊說黃男再加入詐團投資APP，從去年7月至12月間在大寮區共計與車手面交12次，遭詐騙3600萬餘元。

另一名經營小型工廠的陳姓老闆（54歲）去年9月同樣落入詐團假投資陷阱，3次分別遭詐300萬元；警方找上門時，黃男還不肯相信，陳男則是將500萬元現金擺在客廳，準備交給詐團被警方勸阻。

警方分4梯次在2月下18日至25日分別破獲以吳男（29歲）為首的6男1女共計7人的詐團，查扣涉案手機1支、點鈔機1台、權利讓渡書3張、切結書2張及外幣4萬6千元等證物。

其中狡猾的吳男不斷變換藏身處所，多次更換交通工具，警方收網前，和友人前往日本福岡爽玩8天，警方查出吳男於2月20日返回高雄小港機場時，將他拘提到案。