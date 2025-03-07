快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄搭鐵皮屋董仔遭詐3600萬 車手日本玩8天機場被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名專搭建鐵皮屋的黃姓業者及小型工廠的陳姓老闆，去年7月和9月間因誤入投資群組，分別遭詐3600萬餘元及300萬元，少年隊警方偵辦一起詐欺案，循線查出2名董仔受騙，全案逮捕7嫌，其中一男到日本福岡爽玩8天回國在高雄機場被逮。

高市一名擔任外送員的洪姓男子（40歲）因加入投資line群組，遭詐騙140萬元，見高市少年隊警方宣導防詐騙訊息，懷疑自己被詐團待宰肥羊，向少年隊諮詢，始知受騙，和警方聯手於2月18日在彰化拘提陳姓女車手（37歲）到案。

警方向上溯源，追查出專門搭建鐵皮屋的黃姓業者（57歲）在未經查證或詢問家人，竟貿然加入詐騙集團所設群組，群內成員推薦遊說黃男再加入詐團投資APP，從去年7月至12月間在大寮區共計與車手面交12次，遭詐騙3600萬餘元。

另一名經營小型工廠的陳姓老闆（54歲）去年9月同樣落入詐團假投資陷阱，3次分別遭詐300萬元；警方找上門時，黃男還不肯相信，陳男則是將500萬元現金擺在客廳，準備交給詐團被警方勸阻。

警方分4梯次在2月下18日至25日分別破獲以吳男（29歲）為首的6男1女共計7人的詐團，查扣涉案手機1支、點鈔機1台、權利讓渡書3張、切結書2張及外幣4萬6千元等證物。

其中狡猾的吳男不斷變換藏身處所，多次更換交通工具，警方收網前，和友人前往日本福岡爽玩8天，警方查出吳男於2月20日返回高雄小港機場時，將他拘提到案。

吳男等7嫌經警方偵訊後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦；檢方訊後7人均遭限制住居。

高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌，起出贓款和作案工具。記者石秀華／翻攝
高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌，起出贓款和作案工具。記者石秀華／翻攝
高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌；圖為陳姓被害人在家中準備交付500萬現金時，警方上門勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌；圖為陳姓被害人在家中準備交付500萬現金時，警方上門勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌；圖為陳姓被害人在家中準備交付500萬現金時，警方上門勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌；圖為陳姓被害人在家中準備交付500萬現金時，警方上門勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌，主嫌吳姓男子去日本福岡爽玩8天後，返回小港機場當場被逮。記者石秀華／翻攝
高雄少年隊警方破獲詐欺集團，逮7嫌，主嫌吳姓男子去日本福岡爽玩8天後，返回小港機場當場被逮。記者石秀華／翻攝

小港機場 詐騙集團 車手

延伸閱讀

桃機多管齊下碳排年減1.72萬公噸 打造永續航空生態圈

海軍敦睦遠航高雄啟程 陳其邁致謝協助颱風救災

納豆腦出血病癒復工首映回高雄　嗨喊：喜歡回家的感覺

王毅喊話日本：謹記「借台灣生事就是給日本找事」

相關新聞

影／北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出！一口咬住騎士腿

台北市昨天上午發生一頭比特犬自開車窗，跳出窗外後咬傷機車騎士案件，目前受傷騎士尚未提告，轄區警方已通報動保處，決定是否對...

竹北行人地獄！違停駕駛不滿遭拍 竟狂按喇叭撞推嬰兒車婦人

新竹一名婦人昨天推嬰兒車外出，在竹北市仁孝街的人行道上，看見違停車輛，便拿出手機從後方拍攝，並走到車輛前方，汽車駕駛狂按...

南投酒駕事故不減反增 縣警局：酒駕死亡一年大減50%

台灣酒駕防制社會關懷協會針對「113年各縣市酒駕防制成效」評比，南投縣酒駕事故較前一年增加2.3%，死傷人數435人增加...

影／頭份保時捷男疑服藥後駕車 一路搖晃6輛汽機車遭殃

29歲陳姓男子今天上午9點多駕車行經頭份市區及中正二路等路段，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停靠的6輛汽機車後逃逸，警方接獲...

高雄搭鐵皮屋董仔遭詐3600萬 車手日本玩8天機場被逮

高市一名專搭建鐵皮屋的黃姓業者及小型工廠的陳姓老闆，去年7月和9月間因誤入投資群組，分別遭詐3600萬餘元及300萬元，...

衣服鞋子放橋邊…警消大陣仗尋人 最後發現他在逛大街

「蝦毀！又有人跳溪了？」雲林縣北港溪從去年接連發生有人跳溪事件，北港觀光大橋前天再傳有人跳溪，橋上放有衣物鞋子卻不見人影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。