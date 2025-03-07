酒駕死傷人數不降反增 台南警局：強力執法及源頭預防

台灣酒駕防制社會關懷協會針對113年「全國各縣市酒駕防制成效」評比出爐，唯獨5縣市酒駕死傷人數不降反增，其中台南市年增加率為0.4%，113年酒駕死傷908人，比112年增加4人。台南市警局指出，期能夠透過強力執法、源頭預防、輔導改正等各個面向，全力消弭酒駕案件發生。

市警局交通警察大隊統計，113年共取締酒後駕車4487件，針對酒後駕車交通事故，113年A1事故死亡人數2人，較112年14人減少12人(85%)；統計113年酒駕全般事故1041件，較近3年(110至112年)平均1191件、減少150件(12%)。

另在113年酒駕事故傷亡人數908人，較近3年平均1081人、減少173件(16%)，酒駕事故傷亡情形逐年穩定下降。

台南市交大指出，針對113年酒駕傷亡人數微幅增加，今年將持續加強取締酒駕勤務作為及辦理各式交通安全教育宣導之外，並落實實施酒駕肇事溯源，落實調查店家有無勸導勿酒後駕車、提供代客叫車、代駕服務等。

另結合市府各局處實施第三方警政，如協助交通局辦理酒駕累犯相片公布及配合衛生局推動酒癮戒治工作，期能夠透過強力執法、源頭預防、輔導改正等各個面向，全力消弭酒駕案件發生。

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