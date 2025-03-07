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衣服鞋子放橋邊…警消大陣仗尋人 最後發現他在逛大街

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

「蝦毀！又有人跳溪了？」雲林縣北港溪從去年接連發生有人跳溪事件，北港觀光大橋前天再傳有人跳溪，橋上放有衣物鞋子卻不見人影，警方和消防隊獲報沿河岸四處找人，並出動救生艇和無人機展開搜救，結果警方找到衣、鞋主人，他竟無事逛大街，一場烏龍跳河劇嚇壞所有救援人。

北港溪去年接連發生幾起跳河事件，引起地方對於橫跨北洪溪的幾座大橋安全防護，引起重視，雲林縣議員蔡岳儒最近曾提案，期能在橋側加裝防護網或加強警巡。

不料，前天再傳疑有人跳河，北港觀光大橋上遺留著衣服、背包及鞋子，但一直不見人影，北港派出所獲報，副所長吳鎮尼、警員宋信宏隨即趕赴現場，並通報消防隊前往協助搜尋，警方也查訪附近居民，得知前一天晚間有一男子在橋上夜宿。

北港消防分隊獲報出動消防車與救生艇趕到現場，甚至還出動空拍機，空中地面同步搜索未果。副所長吳鎮尼從橋上留置的物品推測「跳河」可能性不太大，於是沿著北港朝天宮廟前大街中山路及光明路一帶搜尋。

最終在廟前土產街路口找到這名居無定所的黃姓遊民。他還悠哉逛大街，不知警察和消防隊動員四處搜尋，烏龍一場。

「大哥，別在橋上露宿嚇人了！」警方把這名47歲來自桃園的黃姓街友帶回橋上確認是他衣物無誤，讓附近居民直叫他，哪裡不好睡，偏偏來橋上嚇人，黃姓街友則說，幾天前才到北港，沒地方去、身上也沒錢，打算在附近活動後夜宿，故將隨身物品隨意放置在橋上。

警方勸導黃男離開，並由警方聯繫相關單位介入提供協助，才化解這場烏龍跳河劇。

北港派出所副所長吳鎮尼勸導街友離開大橋，免再引起誤會。記者蔡維斌／翻攝
北港派出所副所長吳鎮尼勸導街友離開大橋，免再引起誤會。記者蔡維斌／翻攝
北港觀光大橋上留有衣物鞋子，一度被誤為有人跳河，警方通報消防隊趕往搜索，結果是街友露宿大橋惹來一場烏龍鬧劇。記者蔡維斌／翻攝
北港觀光大橋上留有衣物鞋子，一度被誤為有人跳河，警方通報消防隊趕往搜索，結果是街友露宿大橋惹來一場烏龍鬧劇。記者蔡維斌／翻攝
北港觀光大橋上留有衣物鞋子，一度被誤為有人跳河，警方通報消防隊趕往搜索，結果是一場烏龍。記者蔡維斌／翻攝
北港觀光大橋上留有衣物鞋子，一度被誤為有人跳河，警方通報消防隊趕往搜索，結果是一場烏龍。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 消防隊

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