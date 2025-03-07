又是喪屍菸彈 旗津警方圍島地毯式搜索抓逃逸男騎士

高雄市旗津區一名王姓男子前天深夜騎機車在旗津三路閒晃時，因被巡邏警攔查而棄車翻牆逃逸，警方在他的機車內發現喪屍菸彈及搖頭丸，並在旗津島上地毯式搜索才逮到人，全案已移送高雄地檢署偵辦。

鼓山警分局指出，這名王姓男子5日深夜因為騎車蛇行、形跡可疑遭到巡邏員警攔下準備盤查，王男見員警上前，不顧機車直接棄車逃跑，被員警一路追到死巷，他竟然直接翻牆逃逸，迫使警方在旗津島上展開地毯式搜索。

警方在他的機車內搜出「喪屍菸彈」依托咪酯電子菸油1罐，以及9包MDMA搖頭丸，還有數包分裝袋，他疑似以分裝袋分裝毒品銷售，警方立即調度所有警力，布下天羅地網展開地毯式搜索，歷經1個多小時搜索最後是在島上一處陰暗巷弄中，才順利將躲藏的王男查獲。

王男遭逮後對員警表示後悔持有毒品，不過表示毒品都是自己所有並自用，但因罪證確鑿，警方將他依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

鼓山警分局呼籲民眾若發現身邊友人使用毒品或是任何可疑情事，請立即撥打110報案，尤其喪屍菸彈危害極大，不僅傷害自身健康更有可能危害他人生命安全，警方將持續加強毒品查緝工作。

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