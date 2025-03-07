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觀光酒店火災逼真 高市消首納室內無人機搜救
高雄市政府消防局今天結合觀光飯店，動員舉行大規模消防搶救演練，首次納入「室內無人機」搜索受困者，場面逼真。
高雄市政府消防局表示，因近年不少遊客到高雄觀光，去年高雄觀光人數達6794萬人次，為避免飯店等大型公共場所火災，可能造成嚴重損失及傷亡，高雄市消防局第一大隊與富野大飯店合作，今天動員舉辦大規模消防搶救演練。
這次演習模擬飯店2樓房間起火、火勢濃煙竄出，投宿民眾受困，飯店業者立即啟動自衛消防編組應變滅火，並引導員工及房客避難疏散，消防局也立即派遣14車49人趕往搶救。
這次演習嘗試投入救災科技，利用「室內穿越無人機」飛進室內搜索，配合搜救受困者。據了解，室內無人機小巧靈活，可進入建物內部或狹窄空間輔助搜索任務，另外，透過熱成像與傳感器偵測高溫區域、煙霧、危險物質，在黑暗環境，以紅外線與低光相機進行搜索，搶救後並透過安全管理機制清點人數、確保消防弟兄安全。
消防局第一大隊第二中隊中隊長黃思凱表示，這次演練不僅能提高飯店員工的自衛消防能力，還能增強與消防局等機構的合作關係，尤其業者須指派專人到場協助救災，完整提供飯店位置平面配置圖及搶救必要資訊給搶救指揮人員，建立業者對自身安全管理的觀念。
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