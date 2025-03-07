快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光酒店火災逼真 高市消首納室內無人機搜救

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府消防局今天結合觀光飯店，動員舉行大規模消防搶救演練，首次納入「室內無人機」搜索受困者，場面逼真。

高雄市政府消防局表示，因近年不少遊客到高雄觀光，去年高雄觀光人數達6794萬人次，為避免飯店等大型公共場所火災，可能造成嚴重損失及傷亡，高雄市消防局第一大隊與富野大飯店合作，今天動員舉辦大規模消防搶救演練。

這次演習模擬飯店2樓房間起火、火勢濃煙竄出，投宿民眾受困，飯店業者立即啟動自衛消防編組應變滅火，並引導員工及房客避難疏散，消防局也立即派遣14車49人趕往搶救。

這次演習嘗試投入救災科技，利用「室內穿越無人機」飛進室內搜索，配合搜救受困者。據了解，室內無人機小巧靈活，可進入建物內部或狹窄空間輔助搜索任務，另外，透過熱成像與傳感器偵測高溫區域、煙霧、危險物質，在黑暗環境，以紅外線與低光相機進行搜索，搶救後並透過安全管理機制清點人數、確保消防弟兄安全。

消防局第一大隊第二中隊中隊長黃思凱表示，這次演練不僅能提高飯店員工的自衛消防能力，還能增強與消防局等機構的合作關係，尤其業者須指派專人到場協助救災，完整提供飯店位置平面配置圖及搶救必要資訊給搶救指揮人員，建立業者對自身安全管理的觀念。

高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練，首次運用室內無人機搜索受困者。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今天在富野度假酒店舉辦消防演練，首次運用室內無人機搜索受困者。圖／高雄市消防局提供

演習 飯店 高雄市

延伸閱讀

台南去年清明掃墓火警達140件 消防局傳授防火5撇步

兩天兩起電廠火災 台電：火災不影響供電 發電機組正常運轉

台電台中火力發電廠火警 1個月內2次火災

歐洲拚建軍 義土軍火商合作打造制霸空戰無人機

相關新聞

影／北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出！一口咬住騎士腿

台北市昨天上午發生一頭比特犬自開車窗，跳出窗外後咬傷機車騎士案件，目前受傷騎士尚未提告，轄區警方已通報動保處，決定是否對...

竹北行人地獄！違停駕駛不滿遭拍 竟狂按喇叭撞推嬰兒車婦人

新竹一名婦人昨天推嬰兒車外出，在竹北市仁孝街的人行道上，看見違停車輛，便拿出手機從後方拍攝，並走到車輛前方，汽車駕駛狂按...

影／頭份保時捷男疑服藥後駕車 一路搖晃6輛汽機車遭殃

29歲陳姓男子今天上午9點多駕車行經頭份市區及中正二路等路段，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停靠的6輛汽機車後逃逸，警方接獲...

高雄搭鐵皮屋董仔遭詐3600萬 車手日本玩8天機場被逮

高市一名專搭建鐵皮屋的黃姓業者及小型工廠的陳姓老闆，去年7月和9月間因誤入投資群組，分別遭詐3600萬餘元及300萬元，...

衣服鞋子放橋邊…警消大陣仗尋人 最後發現他在逛大街

「蝦毀！又有人跳溪了？」雲林縣北港溪從去年接連發生有人跳溪事件，北港觀光大橋前天再傳有人跳溪，橋上放有衣物鞋子卻不見人影...

又是喪屍菸彈 旗津警方圍島地毯式搜索抓逃逸男騎士

高雄市旗津區一名王姓男子前天深夜騎機車在旗津三路閒晃時，因被巡邏警攔查而棄車翻牆逃逸，警方在他的機車內發現喪屍菸彈及搖頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。