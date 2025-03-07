竹北行人地獄！違停駕駛不滿遭拍 竟狂按喇叭撞推嬰兒車婦人

新竹一名婦人昨天推嬰兒車外出，在竹北市仁孝街的人行道上，看見違停車輛，便拿出手機從後方拍攝，並走到車輛前方，汽車駕駛狂按喇叭，離開時擦撞到婦人。對此，新竹縣警方回應，該車輛疑似違規停放於仁孝街的標線型的人行道上，影響行人通行空間，已違反道路交通管理處罰條例處分。

民眾將影片與照片放到網路社群中，影片中可看見白色休旅車車主停在人行道，後方的婦人正推著嬰兒車，看見這輛違停車輛時，婦人手持手機拍攝，同時也被迫走在馬路上，等到婦人走到車輛的前方時，駕駛不僅對婦人按喇叭，開走時更擦撞到這名婦人。

影片曝光後，臉書社群竹北人有事嗎也轉貼資訊，指出婦人已報警驗傷提告。網友紛紛留言「都已經違規了，還不自己認命點倒車後再離開」、「旁邊就是停車塔，說附近沒停車位是不是牽強等」。