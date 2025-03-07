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竹北行人地獄！違停駕駛不滿遭拍 竟狂按喇叭撞推嬰兒車婦人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名婦人昨天推嬰兒車外出，在竹北市仁孝街的人行道上，看見違停車輛，便拿出手機從後方拍攝，並走到車輛前方，汽車駕駛狂按喇叭，離開時擦撞到婦人。對此，新竹縣警方回應，該車輛疑似違規停放於仁孝街的標線型的人行道上，影響行人通行空間，已違反道路交通管理處罰條例處分。

民眾將影片與照片放到網路社群中，影片中可看見白色休旅車車主停在人行道，後方的婦人正推著嬰兒車，看見這輛違停車輛時，婦人手持手機拍攝，同時也被迫走在馬路上，等到婦人走到車輛的前方時，駕駛不僅對婦人按喇叭，開走時更擦撞到這名婦人。

影片曝光後，臉書社群竹北人有事嗎也轉貼資訊，指出婦人已報警驗傷提告。網友紛紛留言「都已經違規了，還不自己認命點倒車後再離開」、「旁邊就是停車塔，說附近沒停車位是不是牽強等」。

對此，三民所長楊程鈞表示，這輛自小客車，疑似違規停放於仁孝街的標線型的人行道上，影響行人通行空間，已違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，警方呼籲停放車輛應尋找合適的停放地點，不要冒然違規停車，以免造成危害與違規受罰，創造優質的安全行人空間。另外，若民眾有發現任何交通違規情事，可利用新竹縣府警察局交通檢舉系統來檢舉。

新竹一名婦人昨天推嬰兒車外出，在竹北市仁孝街的人行道上，看見違停車輛，便拿出手機從後方拍攝。圖／取自竹北人有事嗎臉書
新竹一名婦人昨天推嬰兒車外出，在竹北市仁孝街的人行道上，看見違停車輛，便拿出手機從後方拍攝。圖／取自竹北人有事嗎臉書

人行道 嬰兒車 新竹 行人地獄

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