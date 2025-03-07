快訊

獨自前往北所！陳佩琪今探視柯文哲 傳將提出奔喪申請

台積電加碼美國引憂 童子賢18字回應、指半導體非「一個人武林」

日機場安檢員襲胸性騷台女被捕辯「不記得了」 被害者協助調查

停車在大馬路中央2男睡在一起 手持K他命被警察叫醒送辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區前天晚上有1輛轎車，怠速停在大馬路中央不動整整9分鐘，車上2個年輕人呼呼大睡，1人手指間夾著K菸，另1人手上拿著K盤，最後都被警察叫醒，車內查獲毒品K他命約26公克，懷疑是毒駕

新樹派出所員警前天晚上10時許，騎機車巡邏經過新樹路，發現1輛白色轎車怠速停在路口內側車道上，後方車輛紛紛繞行避開，旁邊還有路人圍觀。員警靠近一看，車內2名男子昏睡到敲窗叫不醒。

再仔細看，24歲蔡姓駕駛手指間夾著香菸，20歲柯姓乘客一手拿著裝有白粉的小塑膠瓶、一手拿著K盤，狀況已經很明顯。警方先喚醒蔡男開門，他下車走路搖晃站不穩，柯男還繼續坐在右前座垂頭昏睡，好不容易才被叫醒。

最後車內被搜出8包K他命共26.63公克、香菸也驗出K他命陽性反應，2人當場被逮捕帶回派出所，這2人是朋友關係，都有毒品前科記錄，自稱一起從五股開車要去樹林，因為疲勞太累了，才會停等紅燈就睡到不省人事。

警方懷疑蔡男毒駕，但是他不承認，已採尿送驗，若有毒品反應將再函送公共危險罪嫌，2男警詢後先依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新莊區前天晚上有1輛轎車，怠速停在新樹路中央不動，車上2個年輕人呼呼大睡，駕駛蔡男已被警察叫下車，乘客柯男還繼續垂頭昏睡，一手拿著裝有K他命的小塑膠瓶、一手拿著K盤。記者林昭彰／翻攝
新莊區前天晚上有1輛轎車，怠速停在新樹路中央不動，車上2個年輕人呼呼大睡，駕駛蔡男已被警察叫下車，乘客柯男還繼續垂頭昏睡，一手拿著裝有K他命的小塑膠瓶、一手拿著K盤。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區前天晚上有1輛轎車，怠速停在新樹路中央不動整整9分鐘，車上2個年輕人呼呼大睡，後方車輛紛紛繞行避開，旁邊還有路人圍觀。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區前天晚上有1輛轎車，怠速停在新樹路中央不動整整9分鐘，車上2個年輕人呼呼大睡，後方車輛紛紛繞行避開，旁邊還有路人圍觀。記者林昭彰／翻攝

毒品 毒駕

延伸閱讀

竹聯幫販毒成員被捕 情侶手下續販毒牟利難逃查緝

男子拒檢逃竄丟毒 屏警開8槍逮人無傷亡

台南市刑大追狡猾毒販 擁大量毒品…網路交易遍布嘉南

撞死新北警所長劉宗鑫 新北院裁定毒駕女延押

相關新聞

影／北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出！一口咬住騎士腿

台北市昨天上午發生一頭比特犬自開車窗，跳出窗外後咬傷機車騎士案件，目前受傷騎士尚未提告，轄區警方已通報動保處，決定是否對...

全國酒駕防制成效總評比出爐 5縣市死傷不減反增

台灣酒駕防制社會關懷協會針對去年全國各縣市酒駕防制成效進行總評比，桃園市酒駕防制表現佳，死傷人數減少達232人，共17個...

竹北行人地獄！違停駕駛不滿遭拍 竟狂按喇叭撞推嬰兒車婦人

新竹一名婦人昨天推嬰兒車外出，在竹北市仁孝街的人行道上，看見違停車輛，便拿出手機從後方拍攝，並走到車輛前方，汽車駕駛狂按...

停車在大馬路中央2男睡在一起 手持K他命被警察叫醒送辦

新北市新莊區前天晚上有1輛轎車，怠速停在大馬路中央不動整整9分鐘，車上2個年輕人呼呼大睡，1人手指間夾著K菸，另1人手上...

沒禁停標線停車卻受罰 砂石車司機不服取締起爭議

1輛砂石車停在高雄市小港區路邊，遭警方開罰單，司機認為路旁沒劃設禁停車輛標線，不服取締。但是警方今天仍表示，砂石車停車處...

影／屏東砂石車右轉與機車擦撞 7旬婦遭輾過不治身亡

屏東縣新園鄉仙吉、新南路口今日上午11時許發生一起死亡車禍，1輛砂石車右轉時，疑似因視線死角，與一輛同方向直行的機車發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。