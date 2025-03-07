停車在大馬路中央2男睡在一起 手持K他命被警察叫醒送辦

新北市新莊區前天晚上有1輛轎車，怠速停在大馬路中央不動整整9分鐘，車上2個年輕人呼呼大睡，1人手指間夾著K菸，另1人手上拿著K盤，最後都被警察叫醒，車內查獲毒品K他命約26公克，懷疑是毒駕。

新樹派出所員警前天晚上10時許，騎機車巡邏經過新樹路，發現1輛白色轎車怠速停在路口內側車道上，後方車輛紛紛繞行避開，旁邊還有路人圍觀。員警靠近一看，車內2名男子昏睡到敲窗叫不醒。

再仔細看，24歲蔡姓駕駛手指間夾著香菸，20歲柯姓乘客一手拿著裝有白粉的小塑膠瓶、一手拿著K盤，狀況已經很明顯。警方先喚醒蔡男開門，他下車走路搖晃站不穩，柯男還繼續坐在右前座垂頭昏睡，好不容易才被叫醒。

最後車內被搜出8包K他命共26.63公克、香菸也驗出K他命陽性反應，2人當場被逮捕帶回派出所，這2人是朋友關係，都有毒品前科記錄，自稱一起從五股開車要去樹林，因為疲勞太累了，才會停等紅燈就睡到不省人事。

警方懷疑蔡男毒駕，但是他不承認，已採尿送驗，若有毒品反應將再函送公共危險罪嫌，2男警詢後先依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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