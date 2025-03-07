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全國酒駕防制成效總評比出爐 5縣市死傷不減反增

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

酒駕致死案頻傳，立委紛提案修法提高刑責。針對酒駕有罪判決，法務部將從嚴認定易科罰金，並從嚴審核假釋。圖為警方臨檢酒駕。聯合報系資料照
酒駕致死案頻傳，立委紛提案修法提高刑責。針對酒駕有罪判決，法務部將從嚴認定易科罰金，並從嚴審核假釋。圖為警方臨檢酒駕。聯合報系資料照

台灣酒駕防制社會關懷協會針對去年全國各縣市酒駕防制成效進行總評比，桃園市酒駕防制表現佳，死傷人數減少達232人，共17個縣市死傷人數皆下降，唯連江縣、金門縣、新北市、南投縣及台南市死傷人數不降反增，其中，連江縣酒駕死傷人數增近3倍。台灣酒駕防制社會關懷協會呼籲，地方政府應更嚴謹面對，並調整酒駕防制對策。

根據交通部最新公布全國酒後駕車交通事故數據統計分析，去年全國酒駕交通事故死亡與受傷人數共9243人，相較前年減少1,091人，降幅達10.6%，首度突破到萬人以下。回顧2014年台灣酒駕防制社會關懷協會成立時，酒駕死傷高達18,097人，歷經11年已減少48.92%。

台灣酒駕防制社會關懷協會進一步檢視各縣市酒駕死傷人數，去年有5個縣市酒駕死傷人數不降反增，績效不佳縣市由連江縣奪冠，酒駕死傷人數年度增加率高達266.7%（去年11人，前年3人)，人數增近3倍；同是離島的金門縣居次，年增36.4%（去年45人，前年33人）。

此外，新北市增幅較小，卻是酒駕死傷人數增加最多，增加46人（去年751人，前年705人）；南投縣年增率為2.3%（去年445人，前年435人）；台南市年增0.4%（去年908人，前年904人）。

台灣酒駕防制社會關懷協會也說，酒駕防制成效佳的前3名縣市，居冠為台北市，與前一年相比死傷人數減少28.1%、宜蘭縣也下降27.8%、澎湖縣減少23.4%，皆有4分之1左右的下降幅度。值得關注的是，死傷人數減少超過200人的縣市依序為桃園市232人、台中市211人。

酒駕修法日趨嚴謹，現行《道路交通管理處罰條例》規定，警方若查獲酒駕，無論汽機車隸屬何人，一律當場拆卸汽機車牌照，吊扣該汽機車牌照2年，車輛即刻不得上路。

台灣酒駕防制社會關懷協會指出，死傷人數的增減反應縣市政府於酒駕防制作為上的努力與成果，長期策略不能僅依賴警方取締，還需透過公衛政策、教育宣導、勞安檢查等跨局處合作，建立完整防制體系，不減反增的5個縣市政府對於酒駕現況，必須更嚴謹面對並調整酒駕防制對策。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事故 酒駕

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