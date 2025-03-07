沒禁停標線停車卻受罰 砂石車司機不服取締起爭議

1輛砂石車停在高雄市小港區路邊，遭警方開罰單，司機認為路旁沒劃設禁停車輛標線，不服取締。但是警方今天仍表示，砂石車停車處是慢車道，「顯有」妨礙其他人、車通行，認為警員舉發無誤，引起爭議。

據了解，3月5日下午1時30分左右，許姓司機（53歲）將砂石車停在高雄市小港區中安路與鳳頂路口，小港警分局交通分隊警員路過，認為他影響用路人行車安全，對他開出違規停車罰單。

警員告知許姓司機，「慢車道這麼窄，你要叫機車怎麼騎啊？」說「這是慢車道，沒有紅線沒錯，你停太出去，機車沒位置騎，你就是違規」。警員並指著車道分隔線，說「這就是車道線，快壓到線了」。

許姓司機遭取締時錄影存證，認為他停車處並沒有禁止停車的標線，而且車子也沒違規占線，並沒違規。

警員依道路交通管理處罰條例第56條1項5款，在「顯有」妨礙其他人、車通行處所停車，可處600元至1200元罰鍰，並表示可以申訴。

有人認為法令上關於「顯有」的法條要件用語，是不確定法律概念，具抽象性，不夠明確，易產生疑義，在未設置禁止停車標線或限制停車標誌處所停車而遭受裁罰，恐易衍生爭端，未來可藉由修法更明確化。