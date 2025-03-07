聽新聞
0:00 / 0:00
影／屏東砂石車右轉與機車擦撞 7旬婦遭輾過不治身亡
屏東縣新園鄉仙吉、新南路口今日上午11時許發生一起死亡車禍，1輛砂石車右轉時，疑似因視線死角，與一輛同方向直行的機車發生擦撞，騎士與機車一同被捲入右前輪底下，再遭後輪輾過，導致71歲許姓女騎士不治身亡，畫面十分驚悚。
東港警方今日上午11時3分許獲報，在新園鄉仙吉、新南路口有交通事故。當時67歲徐姓男子駕駛的砂石車，沿新園鄉仙吉路北往南，準備右轉進入新南路，71歲的許女則騎乘機車沿仙吉路北往南方向直行，兩車在路口發生擦撞。
許女當場被捲入車底，人及機車都遭車輾過，送醫後仍傷重不治。砂石車駕駛酒測值為0，肇事原因及責任仍待釐清。東港警分局呼籲，砂石車轉彎時的內輪差與視線死角容易造成意外，呼籲大型車輛駕駛提高警覺，機車騎士也應避免行駛於大型車輛內側，確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言