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影／屏東砂石車右轉與機車擦撞 7旬婦遭輾過不治身亡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣新園鄉仙吉、新南路口今日上午11時許發生一起死亡車禍，1輛砂石車右轉時，疑似因視線死角，與一輛同方向直行的機車發生擦撞，騎士與機車一同被捲入右前輪底下，再遭後輪輾過，導致71歲許姓女騎士不治身亡，畫面十分驚悚。

東港警方今日上午11時3分許獲報，在新園鄉仙吉、新南路口有交通事故。當時67歲徐姓男子駕駛的砂石車，沿新園鄉仙吉路北往南，準備右轉進入新南路，71歲的許女則騎乘機車沿仙吉路北往南方向直行，兩車在路口發生擦撞。

許女當場被捲入車底，人及機車都遭車輾過，送醫後仍傷重不治。砂石車駕駛酒測值為0，肇事原因及責任仍待釐清。東港警分局呼籲，砂石車轉彎時的內輪差與視線死角容易造成意外，呼籲大型車輛駕駛提高警覺，機車騎士也應避免行駛於大型車輛內側，確保行車安全。

一輛砂石車要右轉時與同方向直行的機車發生擦撞，騎士與機車被後輪輾過，導致71歲許姓女騎士不治身亡。圖／記者潘奕言翻攝
一輛砂石車要右轉時與同方向直行的機車發生擦撞，騎士與機車被後輪輾過，導致71歲許姓女騎士不治身亡。圖／記者潘奕言翻攝
一輛砂石車要右轉時與同方向直行的機車發生擦撞，騎士與機車被後輪輾過，導致71歲許姓女騎士不治身亡。圖／記者潘奕言翻攝
一輛砂石車要右轉時與同方向直行的機車發生擦撞，騎士與機車被後輪輾過，導致71歲許姓女騎士不治身亡。圖／記者潘奕言翻攝

東港 港警 砂石

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