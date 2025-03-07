台南去年清明掃墓火警達140件 消防局傳授防火5撇步

清明掃墓示意圖。圖／AI生成

台南市消防局統計，去年台南市火災件數合計1331件，其中因掃墓不慎發生火災為143件，約占11%，光是清明期間（1月27日至4月26日）就有140件，消防局指出，雖然皆被消防人員順利撲滅，並無造成重大危害與人命傷亡，仍造成空氣汙染，更讓消防人員疲於奔命。

消防局指出，若以清明期間（1月27日至4月26日），全市火災件數合計495件，其中掃墓就有140件，比例約達28%，可見清明期間因掃墓引起火災，比例相當高。消防局分析，多數是因為掃墓祭祖使用火源未完全撲滅所造成。

今年清明時節將屆，消防局建議可採取五大措施，避免掃墓火災：

1、除草不用火，以鐮刀或割草機等工具除草。 2、不焚燒紙錢，紙錢放置集中處代焚。 3、不燃放鞭炮。 4、不亂丟菸蒂。 5、垃圾要帶走。