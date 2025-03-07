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台南去年清明掃墓火警達140件 消防局傳授防火5撇步
台南市消防局統計，去年台南市火災件數合計1331件，其中因掃墓不慎發生火災為143件，約占11%，光是清明期間（1月27日至4月26日）就有140件，消防局指出，雖然皆被消防人員順利撲滅，並無造成重大危害與人命傷亡，仍造成空氣汙染，更讓消防人員疲於奔命。
消防局指出，若以清明期間（1月27日至4月26日），全市火災件數合計495件，其中掃墓就有140件，比例約達28%，可見清明期間因掃墓引起火災，比例相當高。消防局分析，多數是因為掃墓祭祖使用火源未完全撲滅所造成。
今年清明時節將屆，消防局建議可採取五大措施，避免掃墓火災：
1、除草不用火，以鐮刀或割草機等工具除草。
2、不焚燒紙錢，紙錢放置集中處代焚。
3、不燃放鞭炮。
4、不亂丟菸蒂。
5、垃圾要帶走。
消防局李明峯局長也提醒，民眾發現火災請盡速撥打119報案，並將火災地址及火災狀況講述清楚，以利消防局派遣適當人車盡速到場搶救，以降低火災危害。
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