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屏東砂石車右轉…擦撞機車女騎士身亡 警籲留意內輪差
屏東縣新園鄉今天上午11時許發生死亡交通事故，徐姓男子駕駛聯結車右轉時與機車擦撞，導致許姓女騎士當場身亡。警方呼籲，內輪差易導致意外，大型車與機車駕駛皆應留意。
屏東縣警察局東港分局交通小隊長林俊豪接受媒體聯訪表示，上午11時3分許獲報，在新園鄉仙吉、新南路口有交通事故，派員前往處理並疏導交通。
林俊豪表示，經了解67歲徐男駕駛聯結車沿新園鄉仙吉路北往南右轉欲進入新南路時，71歲許女騎乘機車沿仙吉路北往南方向直行，雙方駕駛行經事故地點時發生路口交岔擦撞事故，導致機車騎士許女死亡。砂石車駕駛徐男經酒測後並無飲酒情事，分局依規定處理。
東港警分局呼籲，砂石車轉彎時的內輪差與視線死角容易造成意外，大型車輛駕駛應提高警覺，機車騎士也應避免行駛於大型車輛內側，確保行車安全。
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