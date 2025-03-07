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嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

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影／北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出！一口咬住騎士腿

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市昨天上午發生一頭比特犬自開車窗，跳出窗外後咬傷機車騎士案件，目前受傷騎士尚未提告，轄區警方已通報動保處，決定是否對飼主開罰。

台北市文山二警分局指出，昨天上午8時許，60歲黃姓男子騎乘機車，行經萬美街二段停等紅燈時，左側的休旅車後座車窗突然打開，隨後一頭黃色比特犬突然跳出窗外，咬住黃男腿部，騎士腿部受傷後機車傾倒。

比特犬徐姓飼主發現後，趕忙下車拉住比特犬，轄區警方獲報後，立即通報動保處及交通分隊協處。

徐姓飼主表示，比特犬當時在後座，疑似狗爪誤觸車窗開關，車窗因此打開，目前受傷騎士尚未提告。

警方呼籲民眾，越來越多人喜歡飼養毛小孩，但近來毛小孩傷人的事件層出不窮。為預防毛小孩誤觸車窗，可在駕駛車輛時，將車窗上鎖並配戴牽繩、防咬嘴套等防護措施。倘若不慎發生動物咬傷他人情事，飼主須負刑事及民事上的法律責任。

台北市發生一頭比特犬，自己開車窗跳出咬傷機車騎士案件。記者廖炳棋/翻攝
台北市發生一頭比特犬，自己開車窗跳出咬傷機車騎士案件。記者廖炳棋/翻攝

比特犬 毛小孩 窗外

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