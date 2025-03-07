影／北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出！一口咬住騎士腿

台北市昨天上午發生一頭比特犬自開車窗，跳出窗外後咬傷機車騎士案件，目前受傷騎士尚未提告，轄區警方已通報動保處，決定是否對飼主開罰。

台北市文山二警分局指出，昨天上午8時許，60歲黃姓男子騎乘機車，行經萬美街二段停等紅燈時，左側的休旅車後座車窗突然打開，隨後一頭黃色比特犬突然跳出窗外，咬住黃男腿部，騎士腿部受傷後機車傾倒。

比特犬徐姓飼主發現後，趕忙下車拉住比特犬，轄區警方獲報後，立即通報動保處及交通分隊協處。

徐姓飼主表示，比特犬當時在後座，疑似狗爪誤觸車窗開關，車窗因此打開，目前受傷騎士尚未提告。