影／誇張！高雄4輛砂石車一起闖紅燈 網酸：GDP通過讓一下

高市4輛砂石車昨晚8時25分許，接連在大中一路與民族一路闖紅燈，過程被他車行車記錄器拍下PO網，怒批砂石車無視交通號誌，狂闖紅燈，想要毀掉多少家庭，有網友酸砂石車是「國家GDP要通過，快讓」；警方指4車均違規將開罰。

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」有網友在今天凌晨貼文並附上影片指出，高雄市4輛砂石車時趕時間外送嗎？根本無視號誌，狂闖紅燈，到底想要毀掉多少家庭，請不要再讓人民對砂石車駕駛觀感不好了，也希望有執法單位能看到影片直接逕行舉發、吊牌並懲處相關單位。

影片中只見兩輛砂石車在路口交通號誌已紅燈情形下，仍冒險從左右分別闖越路口，誇張的是，後面第3、第4輛砂石車也如法炮製，接連從左、右闖越紅燈，共4輛砂石車違規；所幸當下機車騎士未往前衝，砂石車闖過紅燈後，才紛紛啟動往前行。

影片引發網友熱議，有網友酸「他們（指砂石車）是國家GDP誒，輪數對了、板金有了，怎麼可能還會有觀感不佳的問題」、「GDP要通過 快讓」、「反正板金硬，我違規你要閃」、「人家板金這麼厚，有事故是其它小車沒有防禦駕駛」「罰則這麼輕當然無所謂，偶爾壓死一兩個算他們倒楣，老子就是砂石車不然想怎樣」、「不愧是學長」。