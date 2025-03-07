影／彰化小貨車平交道熄火 撞壞遮斷桿溜了...吃3罰單

賴姓男子昨天上午開小貨車通過彰化市泰和路平交道時突然熄火，發動欲離開，卻勾到放下的遮斷桿 ，卡了約30秒，情急撞斷遮斷桿加速離去。警方隨後找到賴男，開具闖越平交道、肇事逃逸及因酒駕被吊銷駕照還開車共3張罰單，金額約5萬元，還要賠償損壞的遮斷桿。

彰化警分局泰和派出所昨天下午2時許，接獲鐵路彰化號誌分駐所報案，稱位在彰化市泰和路3段的平交道遮斷桿遭撞斷，警方受理後，調閱監視器發現是賴姓男子駕駛小貨車闖禍，依車牌傳賴男到案說明。

警方調查，賴男是在昨天上午約9時51分許，開小貨車行經平交道時，發現前方有輛大貨車，他則因操作不當，離合器放太快，突然熄火，停在軌道上約30秒，待重新發動欲離開時，平交道遮斷桿正好放下，他擔心會有火車通過，即加足油門往前開，後車斗勾到遮斷桿，造成遮斷桿斷裂。

賴男肇事後，未報警，也未通知鐵路局處理，即離開現場，直到彰化警分局泰和派出所昨天下午接獲鐵路彰化號誌分駐所報案後，調閱平交道監視器，查出賴男涉案。