聽新聞
0:00 / 0:00
影／彰化小貨車平交道熄火 撞壞遮斷桿溜了...吃3罰單
賴姓男子昨天上午開小貨車通過彰化市泰和路平交道時突然熄火，發動欲離開，卻勾到放下的遮斷桿 ，卡了約30秒，情急撞斷遮斷桿加速離去。警方隨後找到賴男，開具闖越平交道、肇事逃逸及因酒駕被吊銷駕照還開車共3張罰單，金額約5萬元，還要賠償損壞的遮斷桿。
彰化警分局泰和派出所昨天下午2時許，接獲鐵路彰化號誌分駐所報案，稱位在彰化市泰和路3段的平交道遮斷桿遭撞斷，警方受理後，調閱監視器發現是賴姓男子駕駛小貨車闖禍，依車牌傳賴男到案說明。
警方調查，賴男是在昨天上午約9時51分許，開小貨車行經平交道時，發現前方有輛大貨車，他則因操作不當，離合器放太快，突然熄火，停在軌道上約30秒，待重新發動欲離開時，平交道遮斷桿正好放下，他擔心會有火車通過，即加足油門往前開，後車斗勾到遮斷桿，造成遮斷桿斷裂。
賴男肇事後，未報警，也未通知鐵路局處理，即離開現場，直到彰化警分局泰和派出所昨天下午接獲鐵路彰化號誌分駐所報案後，調閱平交道監視器，查出賴男涉案。
警方隨即找到賴姓駕駛，並依道路交通管理處罰條例開出3 張罰單，其中「遮斷器開啟放下，闖平交道因而肇事」可處1萬5千到6萬元 、「無人受傷或死亡未依規定處理逃逸」可處1千元到3千元、「5年內無照駕駛2次以上」（賴因酒駕被吊銷駕照）可處2萬4000元，處罰金額接近5萬元，同時也要面對鐵路局求償遮斷桿的損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言