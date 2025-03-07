嘉市騎車婦人路倒3熱血女子合力救命 護理師救人身分曝光
嘉市1名65歲婦女上月25日騎單車，突停路邊倒路上無心跳，有名具初級救護技術證照熱血愛心女子路過見狀，實施CPR（心肺復甦術），救護人員抵達後接手急救使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），注射強心劑救活；事後消防局調查，當時共有3名女子合力救援，其中1人是前嘉基醫院護理師黃立婷，消防局副局長李宗儒上午致贈感謝狀。
消防局說，案件發生在2月25日下午，有名騎腳踏車婦人身體不適，倒在仁愛路，失去意識無呼吸心跳，評估為到院前心肺功能停止狀態 (OHCA），情況危急，幸有3名熱心民眾挺身而出，其中黃立婷是前嘉基護理師，現為美甲店員工，以及1名具初級救護技術員（EMT-1）資格未留下聯絡方式穿白衣女子，輪流為患者實施CPR。
另名女子蔡宜君是美甲店顧客，協助拿取急救器材；在救護人員與熱心民眾通力合作下，婦人恢復自發性循環（ROSC），由救護車送往嘉基治療。經追蹤，婦人意識清醒，在一般病房觀察中。
李宗感謝3名熱心民眾義舉，尤其前護理師黃立婷，秉持專業知識及時協助，為患者爭取寶貴搶救時間，見義勇為值得表揚學習，頒感謝狀，將溫暖感動傳遞給大眾，鼓勵更多人在他人需幫助，勇敢伸出援手。
消防局去年統計，嘉市到院前心肺功能停止患者共243人，其中79 人急救成功，急救成功率32.51%；21人OHCA急救後康復出院，康復出院率8.64%，到院前緊急救護能量創歷年新高，及早CPR+AED與透過救護人員專業處置，提升OHCA患者存活率。
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