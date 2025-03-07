嘉市騎車婦人路倒3熱血女子合力救命 護理師救人身分曝光

嘉市1名65歲婦女上月25日騎單車，突停路邊倒路上無心跳，有名具初級救護技術證照熱血愛心女子路過見狀，實施CPR（心肺復甦術），救護人員抵達後接手急救使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），注射強心劑救活；事後消防局調查，當時共有3名女子合力救援，其中1人是前嘉基醫院護理師黃立婷，消防局副局長李宗儒上午致贈感謝狀。

消防局說，案件發生在2月25日下午，有名騎腳踏車婦人身體不適，倒在仁愛路，失去意識無呼吸心跳，評估為到院前心肺功能停止狀態 (OHCA），情況危急，幸有3名熱心民眾挺身而出，其中黃立婷是前嘉基護理師，現為美甲店員工，以及1名具初級救護技術員（EMT-1）資格未留下聯絡方式穿白衣女子，輪流為患者實施CPR。

另名女子蔡宜君是美甲店顧客，協助拿取急救器材；在救護人員與熱心民眾通力合作下，婦人恢復自發性循環（ROSC），由救護車送往嘉基治療。經追蹤，婦人意識清醒，在一般病房觀察中。

李宗感謝3名熱心民眾義舉，尤其前護理師黃立婷，秉持專業知識及時協助，為患者爭取寶貴搶救時間，見義勇為值得表揚學習，頒感謝狀，將溫暖感動傳遞給大眾，鼓勵更多人在他人需幫助，勇敢伸出援手。