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高雄單車騎士炫技...騰空衝下人行道 警方要開罰了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳有人在高雄市苓雅運動中心，騎越野單車飆技，自運動中心樓梯騰空衝下，令旁人錄影貼網，留言「這也太危險了」。轄區警方今天表示將查行為人身分後開罰。

高雄市警苓雅警分局今天表示，未接獲相關報案或檢舉，但檢視影片並調閱監視器，行為人騎乘單車騎下運動中心階梯的行為，違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款「在人行道行駛」可處300元至1200元罰鍰。

網傳這段影片，是1名單車騎士在苓雅運動中心，騎越野單車騰空躍下階梯，衝到人行道後安全停下，由於人行道可能有行人經過，而且如果衝過頭，就可能衝向往來車輛不少的中正一路上，令人捏一把冷汗。

有人留言，「難怪在台灣玩極限運動會被討厭」，也有人認為「沒妨礙到別人想怎麼玩那是他家的事」、「看起來是有練過的人」，「技擊館管理單位要被檢討了」。

苓雅警分局呼籲，民眾使用道路務必遵守道路交通規則，警方針對案內路段加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

單車騎士在高雄市苓雅運動中心飆技，騰空衝下階梯，衝到人行道。圖／擷取自threads
單車騎士在高雄市苓雅運動中心飆技，騰空衝下階梯，衝到人行道。圖／擷取自threads
單車騎士在高雄市苓雅運動中心飆技，騰空衝下階梯，衝到人行道。圖／擷取自threads
單車騎士在高雄市苓雅運動中心飆技，騰空衝下階梯，衝到人行道。圖／擷取自threads
單車騎士在高雄市苓雅運動中心飆技，騰空衝下階梯，衝到人行道。圖／擷取自threads
單車騎士在高雄市苓雅運動中心飆技，騰空衝下階梯，衝到人行道。圖／擷取自threads

人行道 單車 運動

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