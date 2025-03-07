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48歲男打球心肌梗塞突倒地 休假新北消防員目擊...CPR搶一命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市劉姓男子上周在新莊區一處棒壘球場運動突然倒地無呼吸心跳，休假同場一起打球的新北市消防員鍾岳甫現場施作CPR成功恢復自主呼吸，經送醫成功搶救一命。新北市消防局第一救災救護大隊長羅凱文表示，鍾員見義勇為救人一命，值得肯定，將給予即時獎勵。

新北市消防局第一救災救護大隊新板分隊隊員鍾岳甫，於228連假當天休假前往新莊區一處棒壘球場練習打擊訓練，途中同場一起打球的48歲劉姓男子，疑似心肌梗塞突然倒地，鍾員連忙上前察看，見劉全身抽搐，持續約一分鐘後隨即失去意識，確認無呼吸脈搏，立即開始實行心肺復甦術，直到救護車抵達接手為止。

救護人員接手後，劉員於現場已恢復自主心跳，經送往輔大醫院急救，進行後續治療手術，目前復原狀況十分良好，劉男家屬十分感謝鍾員將人從鬼門關前搶回一命。

新北市消防局第一救災救護大隊長羅凱文說，病患倒地失去呼吸及脈搏時，若未能即時進行心肺復甦術鄉（CPR），病患的存活率每分鐘會下降高達7至10%，因此心肺復甦術不僅是醫護人員該具備的能力，更是人人都該學習的技能。

新北市劉姓男子上周在新莊區一處棒壘球場運動突然倒地無呼吸心跳，休假同場一起打球的新北市消防員鍾岳甫現場施作CPR，成功恢復自主呼吸，經送醫成功搶救一命。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子上周在新莊區一處棒壘球場運動突然倒地無呼吸心跳，休假同場一起打球的新北市消防員鍾岳甫現場施作CPR，成功恢復自主呼吸，經送醫成功搶救一命。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子上周在新莊區一處棒壘球場運動突然倒地無呼吸心跳，休假同場一起打球的新北市消防員鍾岳甫現場施作CPR，成功恢復自主呼吸，經送醫成功搶救一命。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子上周在新莊區一處棒壘球場運動突然倒地無呼吸心跳，休假同場一起打球的新北市消防員鍾岳甫現場施作CPR，成功恢復自主呼吸，經送醫成功搶救一命。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子上周在新莊區一處棒壘球場運動突然倒地無呼吸心跳，休假同場一起打球的新北市消防員鍾岳甫現場施作CPR，成功恢復自主呼吸，經送醫成功搶救一命。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子上周在新莊區一處棒壘球場運動突然倒地無呼吸心跳，休假同場一起打球的新北市消防員鍾岳甫現場施作CPR，成功恢復自主呼吸，經送醫成功搶救一命。記者王長鼎／翻攝

CPR 成功

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