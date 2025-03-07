調查局台北處破4億安毒工廠 樓仁健調升獨立站主任

調查局今再發布一波站主任、簡任督查人事異動名單，其中台北市調查處中正站主任樓仁健，任內偵破烏來鄉發K他命大型製毒工廠，市價約4億元，獲拔擢調升花蓮縣獨立站主任。

樓仁健是調查班33期，早年是台北處機動組肅貪業務，辦過電玩業者勾結官警貪瀆案，派任中正站期間，又偵辦義守大學生物科技學教授楊智惠竊取三顧營業秘密案，表現不俗。

曾競選烏來區民代表的陳冠憲勾結製毒師鄭清祐，提供烏來一處鐵皮屋作為Ｋ他命製毒工廠，台北市調查處月前攻堅，查抄Ｋ他命成品、半成品與即將出貨的毒品，總數約5○○公斤，是近年北部破獲最大Ｋ毒工廠。

陳冠憲、鄭清祐與負責前線的前電視台攝影助理高治民目前羈押禁見，全案正追查幕後金主。

本次異動名單如下：

一、花蓮縣調查站主任李德財調任督察處台東縣駐區簡任督察。

二、台北市調查處中正調查站主任樓仁健調任花蓮縣調查站主任。

三、花蓮縣調查站副主任洪金龍調任屏東縣調查站副主任。