快訊

轉載「女人大律師圖卡」改錯字業配葉黃素！ 陳沂違反著作權遭起訴

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

突然竄出！台東鹿野懷孕母山羌車禍「1屍2命」女騎士撞上摔車

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東鹿野鄉一處鄉道今早發生騎士撞擊山羌事故，造成女騎士受傷送醫，山羌則當場死亡。警方發現山羌已懷孕，已通知相關單位協助處理。警方呼籲，山區野生動物多，行車務必小心注意。

這起撞擊野生動物意外發生在早上7點多，1名女騎士上班行經鹿野鄉一處鄉道時，突然1隻山羌從路旁竄出，騎士閃避不及撞上後摔車倒地，路過民眾發現通報警消，將受傷騎士送醫治療。

警方現場處理事故時，發現這隻山羌疑似懷孕，但已明顯死亡，通報相關單位協助處理。警方表示，民眾撞擊野生動物事故頻繁，呼籲行經山區及鄉間道路時，務必減速慢行並提高警覺。

縣府農業處表示，通常和野生動物發生交通事故，民眾大多非故意，因此，沒有所謂動保法的適用罰則，但動物身上是否傳染病？建議民眾還是會通知相關單位處理，不要逕自帶回家食用。

另近年來東部野生動物數量有明顯增加趨勢，其中山羌族群數量持續穩定增加，根據林業保育署公布監測數據資料顯示，OI值（相對頻度）已從2019年19.4，到2022年增長至31.4，顯示保育見成效。

排灣族獵人盧瓦說，山羌主要分布在中低海拔為主 ，現在平地，甚至海邊林地都可能見到蹤影；山羌不會成群活動，不論公的母的都是單獨活動，且都是在白天，所以大白天見到牠們很正常 。

台東鹿野鄉一處鄉道今早發生騎士撞擊山羌事故，造成女騎士受傷送醫，山羌則當場死亡。警方發現山羌已懷孕，已通知相關單位協助處理。圖／民眾提供
台東鹿野鄉一處鄉道今早發生騎士撞擊山羌事故，造成女騎士受傷送醫，山羌則當場死亡。警方發現山羌已懷孕，已通知相關單位協助處理。圖／民眾提供

交通事故 動物 山羌

延伸閱讀

15歲少女罹罕病無陰道口…幫男友口交卻離奇懷孕 醫生揭驚人巧合

離譜…中1美妝博主產前1天才知懷孕 還抽菸、高空彈跳

事後避孕藥轉類仍無共識 食藥署：持續蒐集意見

判賠427萬！單親懷孕媽開車違規迴轉 撞死中華大學生

相關新聞

影／台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

台電台中火力發電廠廠區內工地今早傳火警，周邊黑煙密布，有路過駕駛直喊「好臭」、「快跑」。台中市消防局已出動，詳情仍待了解...

調查局台北處破4億安毒工廠 樓仁健調升獨立站主任

調查局今再發布一波站主任、簡任督查人事異動名單，其中台北市調查處中正站主任樓仁健，任內偵破烏來鄉發K他命大型製毒工廠，市...

突然竄出！台東鹿野懷孕母山羌車禍「1屍2命」女騎士撞上摔車

台東鹿野鄉一處鄉道今早發生騎士撞擊山羌事故，造成女騎士受傷送醫，山羌則當場死亡。警方發現山羌已懷孕，已通知相關單位協助處...

國1北上台中路段3大貨車和1轎車連環撞 「紫爆」回堵1公里

高速公路局表示，今天上午7時28分，國道1號北向166.7公里處豐原至台中系統間，發生3輛大貨車和1輛自小客車追撞事故，...

廣角鏡／台中第五市場火警8店受損

台中第五市場5日深夜大火，有50年歷史的樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及，至少8店受損。

7旬老翁網戀成車手...賣菜老婦險被騙血汗錢 機警鄰居報警

彰化縣一名賣菜老婦近期加入投資群組，群組成員不斷分享獲利心得，老婦決定投入老本5萬元，幸好機警鄰居通報警方，雙方約定交款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。