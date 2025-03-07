突然竄出！台東鹿野懷孕母山羌車禍「1屍2命」女騎士撞上摔車
台東鹿野鄉一處鄉道今早發生騎士撞擊山羌事故，造成女騎士受傷送醫，山羌則當場死亡。警方發現山羌已懷孕，已通知相關單位協助處理。警方呼籲，山區野生動物多，行車務必小心注意。
這起撞擊野生動物意外發生在早上7點多，1名女騎士上班行經鹿野鄉一處鄉道時，突然1隻山羌從路旁竄出，騎士閃避不及撞上後摔車倒地，路過民眾發現通報警消，將受傷騎士送醫治療。
警方現場處理事故時，發現這隻山羌疑似懷孕，但已明顯死亡，通報相關單位協助處理。警方表示，民眾撞擊野生動物事故頻繁，呼籲行經山區及鄉間道路時，務必減速慢行並提高警覺。
縣府農業處表示，通常和野生動物發生交通事故，民眾大多非故意，因此，沒有所謂動保法的適用罰則，但動物身上是否傳染病？建議民眾還是會通知相關單位處理，不要逕自帶回家食用。
另近年來東部野生動物數量有明顯增加趨勢，其中山羌族群數量持續穩定增加，根據林業保育署公布監測數據資料顯示，OI值（相對頻度）已從2019年19.4，到2022年增長至31.4，顯示保育見成效。
排灣族獵人盧瓦說，山羌主要分布在中低海拔為主 ，現在平地，甚至海邊林地都可能見到蹤影；山羌不會成群活動，不論公的母的都是單獨活動，且都是在白天，所以大白天見到牠們很正常 。
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