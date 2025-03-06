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7旬老翁網戀成車手...賣菜老婦險被騙血汗錢 機警鄰居報警

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名賣菜老婦近期加入投資群組，群組成員不斷分享獲利心得，老婦決定投入老本5萬元，幸好機警鄰居通報警方，雙方約定交款時，警方當場逮到70歲老翁車手，老翁表示是網路女友要他來收錢，員林警分局依詐欺及洗錢防制法將老翁移送法辦。

員林分局林厝派出所近期接獲民眾報案，表示鄰居67歲的老婦疑似碰上詐騙集團，原來員林市一名賣菜老婦近期加入投資群組，成員對她不斷分享投資股票可賺大錢，讓老婦十分心動，決定交出5萬元給投資群組代操股票賺錢，但機警鄰居認為她是遇到詐騙集團了，要她先問問警方，而通報警方到場。

警方看到老婦的投資群組即知她受騙，3月4日趁老婦與對方約定交款時間，前往埋伏，竟發現前來老婦家取款的車手竟是一名70歲沙姓老翁，將他當場逮捕，老婦才避免賣菜所賺的辛苦錢被騙走。

沙男表示，他是在網路上認識一名年輕女子，兩人開始網戀，女子每天都傳訊息對他噓寒問暖，最近這名網路女友要他到員林幫忙收款，他就來收款了，他說自己也沒見過女友，兩人都靠網路連繫，已交往約一年，警方依詐欺及洗錢防制法將沙男移送彰化地檢署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團也經常鎖定長者及情感弱勢族群，透過假投資、假交友等方式行騙，民眾應對陌生投資機會或來路不明的工作邀約提高警覺，特別是涉及金錢交易時，更應多方查證，可就近到派出所諮詢，以防被詐騙。

70歲老翁當詐騙集團車手來向賣菜老婦收錢，被警方當場查獲。圖／警方提供
70歲老翁當詐騙集團車手來向賣菜老婦收錢，被警方當場查獲。圖／警方提供
70歲老翁當詐騙集團車手來向賣菜老婦收錢，被警方當場查獲，人贜俱獲。圖／警方提供
70歲老翁當詐騙集團車手來向賣菜老婦收錢，被警方當場查獲，人贜俱獲。圖／警方提供
70歲老翁要為網路女友收錢，賣菜老婦差點被騙走血汗錢。圖／警方提供
70歲老翁要為網路女友收錢，賣菜老婦差點被騙走血汗錢。圖／警方提供

員林 老婦 詐騙集團

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