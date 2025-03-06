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影／行人走斑馬線遭駕駛開車左轉撞倒 警開罰肇事駕駛

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

40歲黃姓女駕駛昨天開車從北區長榮路四段58巷口左轉長榮路4段時，當時一名女子正走在斑馬線上，黃女卻未禮讓行人，直接撞上對方，導致行人倒地右腳挫傷；警方確認黃女沒有酒駕，先對她開出未依規定禮讓行人7200元罰單，將再調查釐清肇事責任歸屬。

路過民眾昨天晚間9時許目擊全程，今天下午將畫面投稿PO上「翻轉大台南交通違規2.0」，指出「又是轉彎車撞上過路行人，呆南有些人都不帶上眼跟腦就開車出門」，網友紛紛討論「沒有人覺得這個斑馬線太靠近道路嗎」、「還沒出現A1行人事故」、「實際日常方式」。

台南市警第五分局指出，汽車駕駛未依規定停讓行人，依道交處罰條例第44條第4項，處駕駛人7千2百元至3萬6千元罰鍰，並吊扣駕照1年，駕駛人行經路口務必「慢、看、停」，以確保安全。

40歲黃姓女駕駛昨天開車從北區長榮路四段58巷口左轉長榮路4段時，當時一名女子正走在斑馬線上，黃女卻未禮讓行人，直接撞上。記者袁志豪／翻攝
40歲黃姓女駕駛昨天開車從北區長榮路四段58巷口左轉長榮路4段時，當時一名女子正走在斑馬線上，黃女卻未禮讓行人，直接撞上。記者袁志豪／翻攝

行人 長榮

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