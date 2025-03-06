公園溜滑梯內裸體猥褻女童 屏東露鳥男起訴

今年1月，屏東縣民公園發生有男子躲在溜滑梯內，沒穿衣服還露鳥猥褻女童，屏檢偵結，將男子依公然猥褻及對未滿14歲女子強制猥褻等罪嫌起訴。

屏檢今天發布新聞稿指出，1月9日，谷姓男子全身赤裸僅用1件外套覆蓋身體上半部，而露出下體生殖器方式，仰躺在屏東縣民公園某座洋蔥造型滑梯第3層內，當女童前往該處遊玩時，谷男先以一手抓住女童的腳，使其無法順利移動後，再以另一手強行觸摸女童屁股，強制猥褻女童得逞。

案經女童家屬發現並報警處理，警方到達現場時，被告谷男已經離開，隨後報請屏東地檢署指揮偵辦，檢察官核發拘票拘提谷男到案，訊問後，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

屏檢提及，對於侵害婦女幼童等相關案件絕對依法嚴辦，並持續落實婦幼保護工作，維護民眾性自主權法益。