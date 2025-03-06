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影／北市男喝酒後發酒瘋 狂罵身旁19歲妹子...警到場管束

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾今天在網路上Po文稱，路上看到警民大戰，還有過肩摔和大壓制法，吸引網友熱議，對此，轄區北市中山警方指出，此案件為民眾酒醉有衝往馬路脫序行為，對他依警職法帶回派出所管束，待他清醒，由友人陪同離開。

據了解，該名李姓男子（31歲）昨天深夜至今天凌晨在酒店喝酒，因酒醉後在路上「魯小小」，甚至推擠在旁陪同的簡姓女友人（19歲），有熱心民眾見狀報警。

警方今天早上9點多獲報，民生東路一段有糾紛趕抵，看到李男發酒瘋失控，質問「警察憑什麼干預」，甚至有衝往馬路的危險行為，員警無奈，為了避免危害自身及他人安全，依警職法帶回派出所管束，直至兩小時後，今天早上11點多他清醒，由友人陪同離去。

據悉，李男被帶回派出所還不斷大呼小叫，員警請他好好休息還被回吼，因此給他戴「安全帽」好好冷靜休息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子今天早上在台北馬路上大呼小叫，民眾見狀報警，警方到場對他管束。圖／截取自threads
李姓男子今天早上在台北馬路上大呼小叫，民眾見狀報警，警方到場對他管束。圖／截取自threads

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