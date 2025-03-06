影／行人地獄再現？八里加油站女員工走斑馬線 遭皮卡撞倒顱內出血

新北市八里區今天下午發生皮卡貨車撞傷行人的車禍，1名22歲女子走斑馬線過馬路被撞倒卡在車底，女駕駛查看後趕緊倒車，又把傷者身體拖動，過程被民眾錄影貼網，女子頭部外傷、顱內出血送醫急救。

據了解，受傷的賴姓女子是八里區中華路二段、舊城路口加油站員工，今天下午3時許，她下班從加油站旁準備徒步穿越中華路，當時對面舊城路大約有五、六汽車準備左轉，賴女站在路邊先讓幾輛車通過之後，起步走上斑馬線，但走沒幾步就被猛烈撞倒，彈摔數公尺遠。

50歲潘姓女子駕駛皮卡車，左轉時聲稱沒注意到有行人正在穿越馬路才會撞上，她趕緊下車查看，發現傷者身體似乎卡在車底，於是又上車往後倒退，癱倒在地的賴女身體又被拖動。

稍後救護車趕抵，初步檢視賴女除了全身多處擦挫傷，且有耳漏的情形，可能因頭部外傷顱底骨折造成，連忙送往淡水馬偕醫院急救，檢查出有骨折、顱內出血等症狀。