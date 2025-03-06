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無牌車肇事釀2傷還棄車逃逸 台中警循線逮人

中央社／ 台中6日電

蘇姓男子今年1月間，在台中南區開車先擦撞路旁停放車輛，又撞機車釀2人受傷棄車逃逸，警方到場發現肇事車無牌照，一度調查受阻，經調閱救護車行車紀錄器循線逮人，警詢後依法送辦。

台中市警局第三分局今天表示，交通分隊於今年1月上旬獲報稱，南區慶順二街發生交通事故，到場時發現1輛無牌照小客車停放，但駕駛人卻已逃逸。

經警方了解，無牌車先是在右轉時，不慎擦撞路旁停放的計程車，未停留便離去，隨後又在迴轉過程中與一輛機車發生碰撞，造成機車騎士與乘客受傷。

肇事駕駛雖短暫停靠路邊，下車查看2名傷者狀況，卻在救護車抵達之際，藉故返回車上拿取物品後，趁亂徒步逃逸，未留下任何聯絡方式。警方追查涉案車輛車身號碼，卻發現原車主因死亡，牌照已註銷。

警方查訪附近店家及修配廠，得知涉案車輛停放當地重劃區許久，推測駕駛人當天應是騎車或開車到場駕駛無牌車，但因周邊監視設備不足，調查一度受阻。

經員警溯源後，向消防局調閱到場的救護車行車紀錄器畫面，在影像中發現一輛可疑機車出現，經擴大調閱監視器，鎖定肇事駕駛31歲蘇姓男子並上門逮人。

蘇男到案表示，他當天因擔心購買的零件車長期未使用會損壞，便前往重劃區內試駕，肇事後他因內心惶恐，見周遭沒有監視器便選擇落跑。

警方全案調查後，依道路交通管理處罰條例規定，汽車牌照經繳銷無牌照仍行駛開罰，可處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，肇事逃逸部分依公共危險罪嫌送辦。

救護車 監視器 重劃區

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