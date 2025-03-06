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詐團指示謊稱買醫療器材 台中婦匯30萬元遭警勸阻

中央社／ 台中6日電

台中沈姓婦人日前到銀行，欲匯款30萬元稱要買醫療器材，卻無法交代細節，行員懷疑詐騙通報警方，經員警勸說沈婦才說要加入網路投資，在警方與行員協助下成功協助保住積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警員3日中午12時多，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有婦人要匯款新台幣30萬元到不明帳戶，疑似遭到詐騙。

警方到場後，銀行行員表示婦人自稱要購買「醫療復健器材」，但婦人卻無法說明帳號來源及訂購產品種類，擔心她遭到詐騙，因此通報警方協助確認。

60多歲的沈姓婦人在員警的勸導下才表示，今年2月間在網路上加入某投資群組，對方聲稱可快速獲利，才準備將積蓄投入投資，對方還指導她到銀行匯款要說「幫家人買醫療復健器材」，避免遭行員阻擋。

員警查看沈婦手機，發現群組對話內容多為典型詐騙術語，經警方與行員說明講解，才讓婦人打消匯款念頭保住積蓄。

復健 網路 詐騙

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